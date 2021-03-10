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Maltepe virüse karşı sertifikalandı

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın önderliğinde İstanbul’da bir ilçede ilk defa lokantacıdan pastaneye çok sayıda gıda işletmesine  güvenilir eller sertifikası verildi. Sertifika törenine Unilever Ev Dışı Tüketim Genel Müdürü Yılmaz Tokgöz Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak ve çok sayıda ekonomi gazetecisi katıldı.

Maltepe virüse karşı sertifikalandı

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın önderliğinde Güvenilir Ürün Platformu ile Unilever Ev Dışı Tüketim Genel Müdürlüğü’nün işbirliği ile pandemiye karşı çok önemli bir adım atıldı. Maltepe’deki onlarca esnafa pandemi ile ilgili eğitim verildi. Ve sertifikalar Başkan Ali Kılıç ve Unilever Ev Dışı Tüketim Genel Müdürü Yılmaz Tokgöz’ün katılımıyla yapılan törenle sahiplerine verildi.

Böylece İstanbul’da bir ilçede ilk defa lokantacıdan pastaneye çok sayıda gıda işletmesine  güvenilir eller sertifikası verilmiş oldu.Sertifika törenine Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak ve çok sayıda ekonomi gazetecisi katıldı.

Online olarak gerçekleştirilen sertifika töreninin önümüzdeki günlerde eğitim verilen başka ilçelerde de yapılması bekleniyor,

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi GazetecilerUnileverYılmaz TokgözAli KılıçMaltepe Belediyesi
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