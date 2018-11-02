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Mamut Art Project 2019 için başvurular başladı

İSTANBUL (AA) - Bağımsız genç sanatçılara eserlerini sergileme olanağı sunan Mamut Art Project 2019 başvuruları başladı. Mamut Art Project'den yapılan açıklamaya göre, Akkök Holding sponsorluğunda gerçekleşecek olan Mamut'un bu...

Mamut Art Project 2019 için başvurular başladı
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İSTANBUL (AA) - Bağımsız genç sanatçılara eserlerini sergileme olanağı sunan Mamut Art Project 2019 başvuruları başladı.

Mamut Art Project'den yapılan açıklamaya göre, Akkök Holding sponsorluğunda gerçekleşecek olan Mamut'un bu yılki jürisi güncel sanat sanatçısı Memed Erdener, koleksiyoner Ari Meşulam, küratör ve yazar Aslı Seven, Sanat Tarihçisi Profesör Doktor Burcu Pelvanoğlu ve Pi Artworks'ün kurucusu Yeşim Turanlı'dan oluşuyor.

Sanat kariyerinin başında olan bağımsız yeteneklerin çalışmalarını destekleyen ve bu yeteneklerin koleksiyonerler, küratörler, galeriler, kültür-sanat kurumları ve sanatseverlerle buluşmasını sağlayan Mamut’a başvurular, 1 Aralık 2018 tarihine kadar www.mamutartproject.com adresinden yapılabilecek.

Mamut Art Project, kasım ayı itibarıyla Diyarbakır ve Mardin'de başlayan Portfolyo Günleri kapsamında, adayların başvuru için hazırladıkları portfolyoları ile ilgili sorularını yanıtlamak üzere farklı şehirlerde ücretsiz bilgi vermeye devam edecek. Portfolyo Günleri programını www.mamutartproject.com/portfolyogunleri adresinden takip edebiliyor.

Ulaşılabilir sanat alternatifi olarak yola çıkan ve her yıl yeni sanatçıların üretimleriyle gelişen Mamut Art Project, farklı alanlarda uzman isimlerden oluşan ve her yıl değişen jüri üyeleri tarafından başvurular arasından seçilen sanatçılara, kendi iradeleri ile yürütebilecekleri, disiplinler arası bir paylaşım ve sergileme imkanı sağlıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Mamut Art Project
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