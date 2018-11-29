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Mandalinada çiy etkisi

- Türkiye'nin önde gelen mandalina üretim merkezi İzmir'de, çiy yüzünden ürün kaybı yaşanıyor - SEFEKO Başkanı Ahmet Sayayer: - "Çiy, sabah güneş ışığını görünce mandalina üzerinde siyah bir leke bırakıyor. Şu anda ürün kaybımız yüzde 30 seviyelerinde"

Mandalinada çiy etkisi
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İZMİR (AA) - İzmir'de satsuma türü mandalinada çiy nedeniyle yüzde 30'a varan ürün kaybının yaşandığı bildirildi.

Seferihisar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (SEFEKO) Başkanı Ahmet Sayayer, mandalinada sezonun çok iyi başladığını ancak son 10 günde hava koşulları nedeniyle sıkıntı yaşandığını söyledi.

Sezon başında ürünün kalitesi ve lezzetinin çok iyi olduğunu aktaran Sayayer, "Ancak son 10 günde havaların mevsim normallerinin üzerinde sıcak gitmesi ve gecenin çiyli olması yüzünden birtakım sıkıntılar yaşadık. Bu çiy sabah güneş ışığını görünce mandalina üzerinde siyah bir leke bırakıyor. Şu anda ürün kaybımız yüzde 30 seviyelerinde. Bu oranın yükselmesinden korkuyoruz. Hasadımız ocak ayına kadar devam edecek." dedi.

Kabuktaki kararmanın meyvenin içini ve lezzetini etkilemediği ifade eden Sayayer, ürünün, kararmasından dolayı pazar değerini kaybettiğini belirtti.

- "Kredi borçları 1 yıl ertelensin"

Sayayer, yaşanan olumsuzluğa rağmen ürün bol olduğu için ihracat pazarının durumdan çok etkilenmeyeceğini vurgulayarak, "Biz destek verin de demiyoruz. Bu doğa olayı buna yapacak bir şey yok. Biz sadece üreticilerimizin kredi borçlarının bir yıl ertelenmesini talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

Mandalina üreticisi Kadir Damcı, önceki yıllarda da benzer durumun yaşandığına ancak verim kaybının bu yıl gibi yüksek olmadığına dikkati çekti.

Çiyin sigorta kapsamına girmediği bilgisini veren Damcı, "Mevcut durumda sadece maliyetleri karşılayabiliriz. Seneye yapacağım masrafları ise krediyle karşılayacağız. Bütün ricamız çiftçinin kredi borcunun bir yıl ertelenmesi." ifadelerini kullandı.

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