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Manisa'da yatırımları incelediler

Ticaret Bakanı Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan ve Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Manisa'nın Demirci ve Köprübaşı ilçeleri arasında devam eden yol çalışmasında incelemede bulundu.

Manisa'da yatırımları incelediler
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'nın Demirci ve Köprübaşı ilçeleri arasında devam eden yol çalışmasında incelemede bulundu.

Pekcan'ın memleketi Manisa'nın Demirci ilçesinde temaslarda bulunmak üzere helikopterle gelen bakanlar, ilk olarak 2020 yılında tamamlanması planlanan Demirci - Köprübaşı yolu şantiye alanını ziyaret etti, Karayolları 2. Bölge Müdürü Yakup Dost'tan bilgi aldı.

Bakan Pekcan, yolun eskiden virajlı ve kötü durumda olduğunu belirterek, yatırımlarından dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a teşekkür etti.

Turan da millete hizmet için çalıştıklarını belirterek, "Bugüne kadar başladığımız hiçbir yolu yarım bırakmadık. Bunu da bırakmayacağız." dedi.

İncelemenin ardından aynı minibüsle ilçe girişine gelen bakanları, Demirci Devlet Hastanesi önünde vatandaşlar karşıladı.

Halk oyunu gösterisinin ardından 3 bakan, Demirci Kaymakamlığına geçerek, Yatırım Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Pekcan, Kasapoğlu ve Turhan'ın basına kapalı gerçekleşen toplantıda il ve ilçedeki yatırımlar hakkında yetkililerden bilgi aldığı aktarıldı.

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ManisaTİCARETBakanGençlik Ve Spor
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