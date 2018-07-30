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Manisa Savunma Sanayisi Teknoloji Geliştirme Kümesi

- ZEKA Genel Sekreter Vekili Veli Oğuz: - "İlk etapta savunma sanayisinin baş aktörleri olan ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, ROKETSAN gibi kurumlar için özellikle kilit teknoloji içeren ürünlerin geliştirilmesi sağlanacak ve alt yüklenicilik hizmeti verilecek"

Manisa Savunma Sanayisi Teknoloji Geliştirme Kümesi

KÜTAHYA (AA) - Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) Genel Sekreter Vekili Veli Oğuz, Manisa Savunma Sanayisi Teknoloji Geliştirme Kümesi kurulacağını belirterek, "İlk etapta savunma sanayinin baş aktörleri olan ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, ROKETSAN gibi kurumlar için özellikle kilit teknoloji içeren ürünlerin geliştirilmesi sağlanacak ve alt yüklenicilik hizmeti verilecek." dedi.

Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ZEKA ile Manisa Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) AŞ iş birliğinde Manisa Savunma Sanayisi Teknoloji Geliştirme Kümesi kurulacağını söyledi.

Küme ile Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illerini içeren TR33 Bölgesi'nde savunma sanayisine yönelik ürün geliştirme konusunda kapasite oluşturulacağını belirten Oğuz, şöyle devam etti:

"İlk etapta savunma sanayisinin baş aktörleri olan ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, ROKETSAN gibi kurumlar için özellikle kilit teknoloji içeren ürünlerin geliştirilmesi sağlanacak ve alt yüklenicilik hizmeti verilecek. Proje kurgusuna göre tasarım, kilit teknoloji ve kalite kontrol süreçleri TTO bünyesinde kurulacak Manisa Tasarım ve Birleştirme Teknolojileri Merkezine, ara parçalar, malzemelerin üretilmesi ise Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illerinden kümeye dahil olacak firmalara yaptırılacak. ZEKA tarafından yapılacak diğer destekleyici faaliyetlerle birlikte TR33 Bölgesi'nde savunma sanayisine yönelik hizmet sunabilecek firmaların tespit edilmesi ve kapasitenin geliştirilmesi sağlanacak."

Oğuz, kümeleme projesinin toplam bütçesinin 16,5 milyon lira olduğunu ve bunun 14 milyon 850 bin liralık kısmının ZEKA tarafından finanse edildiğini bildirdi.

Oğuz, Manisa Celal Bayar Üniversitesinin de ortak olarak yer aldığı projeye Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak'taki ticaret ve sanayi odaları ile Manisa Kalıp ve Makina İmalatçıları Birliği, Turgutlu Metal Sanayicileri ve İşadamları Derneği, Akhisar, Salihli, Soma ve Turgutlu ilçelerindeki organize sanayi bölgeleriyle özel sektör firmalarının dahil olduğunu kaydetti.

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KütahyaManisa Savunma Sanayisi Teknoloji Geliştirme Kümesi (MASTEK)Proje
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