Manisa Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

MANİSA (AA) - Manisa 12. Tekno Tarım Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı törenle açıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, açılışta yaptığı konuşmada, fuarın, Manisa'nın tarımının gelişmesine önemli katkıda bulunacağını söyledi.

Kentte yaklaşık 515 bin hektar tarım alanı bulunduğunu aktaran Öztürk, "Üretilen pek çok tarım ürünlerinden yüksek verim alınıyor. Sadece ülkemizin değil dünyanın beslenmesine de önemli katkılar sunuyor." diye konuştu.

Manisa'nın tarımda yakaladığı çıkışı sürdürmesi gerektiğini söyleyen Öztürk, şunları kaydetti:

"2017'de ilimizden gerçekleşen tarımsal ihracat 537 milyon 167 bin dolar olmuştur. Manisa tarım, hayvancılık ve sanayi yanında alternatif enerji kaynakları ile de adından söz ettiren bir il durumundadır. Ürettikleri mahsullerle tarımsal ekonomimize katkı sağlayan, iç ve dış piyasalarda pazarlanmasına ve tanıtımına kadar emek sarf eden başta üreticilerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap da fuarların kentin tarımının ve tarıma dayalı ekonomisinin gelişimini daha üst seviyelere taşıyacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi, protokol üyeleri ve çiftçi kadınlar tarafından kesildi.

Tarımsal mekanizma ve enerji, fidan, fide, tohum, zirai ilaçlar, yem ve gübre, üzüm işleme makineleri, büyük ve küçükbaş hayvancılık alanında faaliyet gösteren 150'yi aşkın firmanın katıldığı fuar, 4 Kasım Pazar günü sona erecek.



