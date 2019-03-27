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Manisa ve Isparta'daki 2 ilçeye doğal gaz müjdesi

- EPDK, Manisa ve Isparta'daki birer ilçe ile Isparta'daki bir beldeye daha doğal gaz götürülmesini kararlaştırdı

Manisa ve Isparta'daki 2 ilçeye doğal gaz müjdesi
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ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Manisa ve Isparta'daki birer ilçe ile Isparta'daki bir beldeye daha doğal gaz götürülmesi kararı alındı.

AA muhabirinin EPDK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bugünkü Kurul toplantısında EPDK, Manisa ve Isparta illerindeki doğal gaz dağıtımını genişletmeyi kararlaştırdı.

Karara göre, Isparta'nın Atabey ilçesi ve Sav beldesine bu yıl içinde, Manisa'nın Kırkağaç ilçesine ise 2020 içerisinde doğal gaz arzının yapılması öngörüldü.

Böylece Manisa ve Isparta'daki yaklaşık 50 bin vatandaş daha doğal gaz konforundan yararlanabilecek.

- 2019'da 550'yi aşkın ilçeye doğal gaz

Bugüne kadar, ihaleler kapsamında 323 ilçe, genişleme işlemleri neticesinde ise 232 ilçe olmak üzere toplam 555 ilçe doğal gaz dağıtım bölgeleri kapsamına alınırken, bu ilçelerin yaklaşık 500'ünde doğal gaz kullanımına geçildi.

Yatırımlar neticesindeyse bu yıl içerisinde toplam 550’nin üzerinde ilçeye doğal gaz kullanımına geçilecek.




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DOĞALGAZDoğalgaz DağıtımEnerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)IspartaManisa
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