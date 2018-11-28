MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde Koç Topluluğu'nun madencilik şirketi Demir Export organizasyonunda düzenlenen Hayallerimizi Kodluyoruz Projesi kapsamında sertifika töreni düzenlendi.

KızCode Platformu, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu'nun katkılarıyla başlatılan proje kapsamında Soma Meslek Lisesi ile Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu öğrencilerine verilen kodlama eğitimi tamamlandı.

"Hayallerimizi Kodluyoruz" projesiyle eğitimlerini tamamlayan 140 öğrenci ile 75 öğretmen, Celal Bayar Üniversitesi MYO'da düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Projede kodlama eğitiminin yanı sıra "Ergen Sağlığı", "Ergen İletişimi ve Meslek Tercihleri" konularında da seminerler verildi.

Sertifika töreninde konuşan Demir Export Genel Müdürü Ramazan Yön, projeyi başta kız çocukları olmak üzere bölgedeki madencilerin çocuklarına yeni bir iş sahası açma, iş gücüne katılımı destekleme amacıyla başlattıklarını belirtti.

Proje kapsamında aile ve öğretmen eğitimleri de verdiklerini, toplumsal cinsiyet eşitliği algısını güçlendirmeyi hedeflediklerini aktaran Yön, "Ailelerin de kız çocuklarına 'ben de yaparım' cesaretini aşılamaları hedefiyle yola çıktık. 'Önce birlikte hayal kurmak, sonrasında o hayallere giden yolda hep beraber olmak istiyoruz' dedik. Bugün Soma’daki cevherlerin ışıldadığını görmek bizim için tarifi zor bir mutluluk." diye konuştu.

Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş da kodlama konusunda yürüttükleri çalışmaları Demir Export’un projesi ile bir adım öteye taşıdıklarını, Hayallerimizi Kodluyoruz Projesi'nin örnek olduğunu ifade etti.



Törene Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ve Demir Export yöneticileri de katıldı.



