Manisa'da jeotermal saha ihalesi

ANKARA (AA) - Manisa'nın Salihli Belediye Başkanlığınca bir jeotermal işletme ruhsatlı saha 20 yıllığına ihale edilecek.

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan ve geçici teminat bedeli 4 milyon 80 bin lira olarak belirlenen jeotermal işletme ruhsatlı bir saha 20 yıllığına ihale edilecek.

Söz konusu ihale, kapalı teklif artırma usulü ile 22 Haziran 2017 Perşembe saat 13.30'da belediye encümeni huzurunda yapılacak.

İstekliler gerekli belgelerle hazırlayacakları tekliflerini en geç 21 Haziran 2017 Çarşamba, saat 17.00’a kadar Salihli Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edebilecekler veya iadeli taahhütlü posta ile gönderebilecekler.