Manisa'da sezonun ilk kuru üzümü borsaya getirildi

MANİSA (AA) - Türkiye'nin önde gelen tarımsal ihracat ürünleri arasında yer alan çekirdeksiz kuru üzümde, ilk ürün Manisa Ticaret Borsasında düzenlenen açık artırmayla alıcı buldu.

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, ilk ürün için düzenlenen sembolik açık artırma öncesi düzenlenen törende, yeni sezonun sektöre ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Sultani çekirdeksiz kuru üzümün Manisa'nın simgesi olduğunu, hem tarihi hem ekonomik olarak önemli bir büyüklüğe sahip ürünün dünya genelinde markalaştığına işaret eden Özkasap, ülke genelinde yaklaşık 1 milyon dekarlık bağ alanında yapılan çekirdeksiz kuru üzümün yüzde 85'inin Manisa ovalarından çıktığına işaret etti.

Çekirdeksiz kuru üzümün yüzde 90'ının ihraç edildiğini aktaran Özkasap, "2016-2017 sezonunda, temmuz sonu verilerine göre Ege'de toplam 334 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm üretimi tescil edildi. 12 Ağustos'ta yayınlanan son ihracat raporuna göre de 254 bin tonluk ihracat ile ülkemize 396 milyon dolar kazandırılmış durumda."

Yeni sezonda üzüm rekolte tahmininin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının koordinasyonunda yapılacağına işaret eden Özkasap, 5 kategoride açıklanacak verilerde Manisa'daki üretim alanlarının baz alınması gerektiğini bildirdi.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ ve CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer de yaptıkları konuşmalarla yeni sezonun hayırlı olması temennilerini iletti.

Saruhanlı'nın Taşdibi Mahallesi'nden Ahmet Karabacak'ın getirdiği ilk üzüm, sembolik açık artırmayla satışa sunuldu.

Vali Güvençer'in yönettiği açık artırma sonucu kilogramına 150 lira fiyat veren Manisa Ticaret Borsası, kuru üzümleri satın aldı.

Protokol üyeleri tarafından sezonun ilk ürününü getiren üretici Karabacak'a altın takdim edildi.