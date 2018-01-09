Manisa'dan Japonya'ya piliç ihracatı

MANİSA (AA) - ZEKERİYA GÜNEŞ - Türkiye ile Japonya arasında varılan anlaşmayla kanatlı eti ürünlerinde ihracatın önünün açılması sonrası Manisa'daki bir çiftlikten bu ülkeye piliç eti sevkiyatına başlandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle tavuk çiftliği kuran ve yıllık 3 milyon piliç yetiştirme kapasitesine ulaşan Derya Öztürk Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada 2013 yılında başlatılan görüşmeler neticesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Japonya Tarım Orman ve Balıkçılık Bakanlığının anlaşmasıyla bu ülkeye ihracatın önünün açıldığını ifade etti.

Aydın, İzmir'de Japon ortaklı Ege-Tav şirketinin TKDK vasıtasıyla kendileriyle irtibata geçtiğini, tesislerde yapılan eğitim ve denetleme çalışması sonucu Japonya standartlarında yetiştiricilik yapar hale geldiklerini belirterek, çiftlikte yetişen 200 bin pilicin, entegre tesislerde işlenerek Japonya'ya gönderildiğini anlattı.

Çiftliklerinin Japon yetkililer tarafından pilot üretim yeri belirlendiğini ifade eden Aydın, "Geçmişte yerel firmalarla çalışıyorduk. Bizimle temasa geçen Japon firma yetkilileri, ülkelerindeki üretim tekniklerini anlattılar. Biz de o teknikleri modernize ederek uyguladık. Belirledikleri standartlara göre piliçlere yem verilip, bakımları yapılıyor. Piliçler 45 günlük olduktan sonra kesime gönderiliyor. İzmir'deki tesislerde kesilip, paketleniyor ve dondurulmuş olarak denizyoluyla Japonya'ya gönderiliyor. Bu sürecin her aşaması titizlikle takip ediliyor." dedi.

- "Yıllık 3 milyon pilici Japonya pazarı için yetiştireceğiz"

Aydın, Japonlarla yaptıkları iş sayesinde üretim tekniklerini geliştirdiklerini ifade ederek, "Japon firma ile yürüttüğümüz ortak çalışma ile yıllık 3 milyon pilici Japonya pazarı için yetiştireceğiz. Bu bizim için heyecan verici. Bir merakla başladığım kümes hayvancılığında devletin destekleri sayesinde hayal dahi edemeyeceğim bir noktaya geldim. Bu kadar büyüyeceğimi bilmiyordum." dedi.

İngiltere'de pazarlama eğitim gördüğü sırada tüm dünyada piliç etinin çok tüketildiğini gördüğünü ve iş kurma fikriyle yurda döndüğünü anlatan Aydın, 2011 yılında bir kümesle başladıkları işi, önce 4'e daha sonra 6'ya çıkardıklarını, Japonya'dan gelen taleple yeni çiftlik yatırımlarını da gündemlerine aldıklarını ifade etti.