Manisa'dan Malezya'ya nar ihracatı

MANİSA (AA) - ZEKERİYA GÜNEŞ - Egeli ihracatçıların yürüttüğü çalışma kapsamında Güneydoğu Asya ülkesi Malezya'ya ilk doğrudan meyve ihracatı Manisa'dan gerçekleştirildi.

TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, AA muhabirine, ihracatının önemli bölümünü AB ülkeleri ve Rusya'ya yapan sektör temsilcilerinin, alternatif pazarlar oluşturulması amacıyla Ekonomi Bakanlığı desteğiyle Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Projesi uyguladıklarını ifade etti.

Bu kapsamda üzüm ve kirazda elde ettiği başarıyla dikkati çeken Şili'ye inceleme gezisi düzenlediklerini, THY Cargo'nun desteğini alarak indirimli hava kargo taşımacılığına başladıklarını anlatan Seyyar, Uzak Asya pazarındaki potansiyeli kullanmak için de Çin, Hindistan, Malezya, Vietnam pazarlarına odaklandıklarını aktardı.

Malezya'da kurdukları bağlantıyla bu ülkeye ilk kez doğrudan meyve ihracatına başladıklarını anlatan Seyyar, 17 ton nar yüklü ilk konteynerin Manisa'dan yaklaşık 13 bin kilometre uzaktaki Malezya'ya doğru yola çıkarıldığını kaydetti.

Bu ülkeye ayva, üzüm ve kirazın da gönderileceğini dile getiren Seyyar, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'den Malezya'ya ilk doğrudan meyve ihracatı olarak 17 ton nar gönderdik. Diğer meyvelerle birlikte bunun arkası gelecek. Hedefimiz Türk ürünlerinin kalitesiyle ilgili farkındalık yaratmak ve uzak pazarlarla ticareti başlatmaktı. Hatırlarsınız Rusya krizi sonrası sektörde ciddi sıkıntı yaşandı. O dönemde ihracatçının yolunu bulacağını söylemiştik. Bu kriz sayesinde bugün çok daha geniş bir pazar kitlesine ürün gönderiyoruz. Artık dünyanın her yerine ürün göndermemiz gerektiğini düşünüyoruz."

Malezya'daki temasları sırasında bu pazardaki meyvelerin kalitesini görme imkanları olduğunu belirten Seyyar, "Türk meyveleri pazara bir kez girdikten sonra orada tüketici sürekli talep edecektir. Bunu Rusya'da da Avrupa'nın bir çok ülkesinde de gördük. Biz yeter ki bir pazara girmek için çaba gösterelim." dedi.

- Afrika'ya da Türk meyvesi

Rıza Seyyar, Türk meyve sebze ürünleri için Çin ve Hindistan'ı kapsayan coğrafyanın yanında Afrika ülkelerini de hedef pazar olarak belirlediklerine işaret etti.

Özellikle Afrika'nın zenginleşen toplumlarına yönelik araştırma yürüttüklerini dile getiren Seyyar, hızlı gelişim gösteren bu Afrika ülkeleriyle kalıcı ticaret köprüleri kuracaklarını söyledi.

Malezya'ya nar ihracatı yapan Alaşehir ilçesindeki Cena Tarım firması yöneticisi Nazmi Sağlam ise Malezya'nın ihracat yaptıkları en uzak ülke olduğunu, deneme anlamındaki ilk konteynerin ardından farklı meyveler için bağlantı kuracaklarını aktardı.