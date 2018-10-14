Manisalı çiftçinin ihracat başarısı

MANİSA (AA) - DOĞANCAN BİNGÖL - Devletten aldığı teşvikle kuru domates, turşu ve közlenmiş biber tesisi kuran Manisalı çiftçi, yıllık 4 milyon liralık ihracata imza atıyor.

Saruhanlı ilçesinde çiftçilik yaparken ihracata başlayan Hamza Çelik, başarı hikayesiyle dikkati çekiyor. Pek çok arkadaşı kente göç ederken köyünde kalıp çiftçilik yapmayı tercih eden Çelik'in iş yaşamı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle değişti.

Uzun yıllar babasından kalma 30 dönüm arazide mısır ve pamuk üreterek geçimini sağlayan, bir dönem fabrikalarda çalışan Çelik, hazırladığı projenin TKDK tarafından kabul edilmesi üzerine önceki yıl devletten 560 bin lirası hibe olmak üzere 1 milyon 500 liralık destek aldı.

Bu parayla Saruhanlı ilçesinde 6 dönüm alan üzerine kuru domates ve közlenmiş biber tesisi kuran Çelik, 132 kişiye de iş imkanı sağladı.

Ürünlerini Polonya, Almanya, Yunanistan ve Bulgaristan'a pazarlayan Çelik, geçen yıl 4 milyon liralık ihracata ulaştı.

Hamza Çelik, AA muhabirine, tesisi kurmadan önce bir traktörle 30 dönüm arazide üretim yaptığını söyledi.

Ürettiklerini yurt dışına satmanın hayalini kurduğunu dile getiren Çelik, "Devlet desteği sayesinde hayallerime kavuştum. Şu anda Polonya, Almanya, Yunanistan ve Bulgaristan'a biber ve kuru domates ihracatı yapıyoruz. Bu sene 50 konteyner ürün gönderdik." dedi.

Üretimi 2 katına çıkarmayı hedeflediğini dile getiren Çelik, her geçen yıl üzerine koyarak hedefini yukarıya taşımaya çalıştığını kaydetti.

- "Emeklerimizin karşılığını alabilmek gurur verici"

TKDK ile tanıştıktan sonra hayatının değiştiğini anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Sıfırdan başladım, çevredeki bazı işletmelerde işçi olarak çalıştım. İmkansızlıklarla mücadele ediyordum ama hep bir adım daha ileriye adım atabilmek için çabaladım. Emeklerimizin karşılığını alabilmek gurur verici. TKDK'deki yetkililerle görüştükten sonra geleceğe yönelik planlar yapmaya başladım. Sonra kendime ben bu işi neden büyütmüyorum sorusunu sordum. Bu soru önümü ve gözlerimi açtı."

Çelik, tesisi daha da büyütmeyi ve istihdamı artırmayı amaçladığını sözlerine ekledi.











