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"Manisa'yı ileri taşımak için ne gerekiyorsa yapacağız"

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Sanayicilerimizle bizzat bir araya gelmek üzere geziler yapıyoruz. Dertlerini dinliyoruz. Manisa bizim beşinci durağımız. Sanayi komisyonumuzun ziyaret yapacağını öğrenince dahil olmak istedim. Manisa'yı ileri taşımak için ne gerekiyorsa yapacağız"

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MANİSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Manisa'yı ileri taşımak için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz'i makamında ziyaret den Varank, kentin gerçek bir sanayi ve yüksek bir tarım şehri olduğunu ifade etti.

Kentin en büyük ihracatçı iller arasında yer aldığını hatırlatan Varank, "Sanayicilerimizle bizzat bir araya gelmek üzere geziler yapıyoruz. Dertlerini dinliyoruz. Manisa bizim beşinci durağımız. Sanayi komisyonumuzun ziyaret yapacağını öğrenince dahil olmak istedim. Manisa'yı ileri taşımak için ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

Vali Ahmet Deniz de üretim kültürü gelişen şehirde katma değerin de yüksek olduğunu, 2023 hedefleri için çalıştıklarını dile getirdi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ile komisyon üyeleri, AK Parti Manisa milletvekilleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede de Bakan Varank'ın ziyaretine eşlik etti.



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Manisa ValisiMustafa VarankSanayi Ve Teknoloji Bakanlığ
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