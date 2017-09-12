Manyas HES özelleştirilmesi tamamlanamadı

ANKARA (AA) - Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait Manyas hidroelektrik santralinin (HES) ve bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilme ihalesinde, yeterli rakama ulaşılamadığından ihale tamamlanamadı.

Balıkesir'deki 20,25 megavat kapasiteli Manyas HES ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesi için 7 firmadan teklif alındı.

Komisyon başkanlığını Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır'ın yaptığı ihalede, önce kapalı zarfla elemesiz tur teklifleri alındı. Elemesiz turda verilen 30 milyon liralık en yüksek teklifin ardından, dört elemeli tur gerçekleştirildi.

Birinci elemeli turda en düşük teklif sahibi olan İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ elenirken, ikinci turda En-Sa Yapı ve İnşaat Turizm Nakliyat Gıda Sanayi AŞ, üçüncü turda Tayfurlar Enerji Elektrik Üretim AŞ ve dördüncü turda Babacan Girişim Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ ihale dışı kaldı.

Bu tur sonrasında açık artırmaya geçildi. Açık artırma başlangıç tutarı 66 milyon 303 bin lira, artırım aralığı ise 20 bin lira olarak belirlendi.

PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret AŞ, Amiroğlu Madencilik Kömür İnşaat Hafriyat ve Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Kılıç Enerji Üretim AŞ ilk turda ihaleden çekildi.

Böylece Manyas HES'in özelleştirilmesi ihalesinde yeterli teklife ulaşılamadığından ihale sonuçlandırılamadı. İhale komisyonunun kararından sonra özelleştirme sürecinin önümüzdeki dönemde yenilenebileceği belirtildi.