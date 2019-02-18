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Manyas'tan çıkıyor Irak ve Suriye'de tüketiliyor

- Balıkesir'in Manyas ve Bandırma ilçeleri sınırları içinde yer alan Manyas Gölü'nde yılda ortalama bin 500 ton avlanan "İsrail sazanı", Irak ve Suriye'ye ihraç ediliyor - Göl çevresinde faaliyet gösteren 6 kooperatif üyesi balıkçılar tarafından avlanan balıkların kilogramı 1 lira 30 kuruştan satılıyor - Bereketli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Engin Altın: - "2012 yılında 2 bin 300 ton ihraç ederek rekora imza atmıştık. Ondan sonraki yıllar bin 500 ton seviyesinde devam etti. Bu sezon da bin 500 ton balık ihracatını hedefliyoruz"

Manyas'tan çıkıyor Irak ve Suriye'de tüketiliyor
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BALIKESİR (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Balıkesir'in Manyas ve Bandırma ilçeleri sınırları içinde yer alan Manyas Gölü'nde avlanan "İsrail sazanı", Irak ve Suriye'de tüketiliyor.

Göl çevresinde faaliyet gösteren 6 kooperatif üyesi 300 balıkçı tarafından yılda ortalama bin 500 ton avlanan balık, kilogramı 1 lira 30 kuruştan ihraç ediliyor.

Bereketli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Engin Altın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gölden tuttukları İsrail sazanının yaklaşık 300 tonunu 2011 yılına kadar iç piyasaya da sattıklarını ancak son 8 yıldır tamamen ihracata yönelik çalıştıklarını söyledi.

Çıkan balığın tamamını Suriye ve Irak'a ihraç ettiklerini aktaran Altın, "Irak halkı bunu çok seviyor. Kilogramını 1 lira 30 kuruştan satıyoruz. Çok sert ve kemikli balık olduğu için iç piyasada fazla tüketilmiyor, beğenilmiyor. 2012 yılında 2 bin 300 ton ihraç ederek rekora imza atmıştık. Ondan sonraki yıllar bin 500 ton seviyesinde devam etti. Bu sezon da bin 500 ton balık ihracatını hedefliyoruz." dedi.

- "Su çok kirlendi eskisi gibi balık olmuyor"

Son zamanlarda göldeki balık çeşitliğinin azaldığını anlatan Altın, " Önceleri balıkçılıktan daha çok kazanıyorduk ama su çok kirlendi eskisi gibi balık olmuyor. Yayın ve turna balığı yok oldu. Sadece 'İsrail sazanı' yakalayabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Kocagöl Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Kadir Oktay da kooperatifin 34 üyesinin bulunduğunu kaydetti.

Bu yıl balığın bol olduğunu vurgulayan Oktay, "Bir kayık 200-400 kilogram balık getirebiliyor. Ortalama bir kilogram balığı bizden 1,3 liraya satın alıyorlar." diye konuştu.

Balıkçılardan Cemil Gında da yıllardır ata mesleği balıkçılığı devam ettirdiklerine değinerek, "Arazimiz kısıtlı olduğu için tarım ve hayvancılıkla uğraşamıyoruz. Yıllardır balıkçılık yapıyoruz. Burada yakalanıyor, Irak ve Suriye'de tüketiliyor." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
BalıkçılıkBalıkesirBandırmaManyas Gölü
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