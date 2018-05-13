Mardin'e 1,1 milyar dolarlık yatırım

İSTANBUL (AA) - Cengiz Holding tarafından Mardin’de yapımı süren ve 1,1 milyar dolar harcamayla tamamlanacak olan entegre gübre tesisi, işsizliğin en yoğun yaşandığı bölgede yer alan kentte istihdama büyük katkı sağlayacak. Bin 100 kişinin doğrudan istihdam edileceği tesis 5 bin kişinin geçimini sağlayacak, 25 bin kişilik ekosistem oluşturacak.

Cengiz Holding'ten yapılan açıklamaya göre, medeniyetlerin beşiği olarak bilinen ve işsizlik oranı en yüksek TRC3 bölgesinde yer alan Mardin, 4 bin yıllık tarihinin en büyük yatırımı için gün sayıyor. Yaklaşık 1,1 milyar dolar yatırım ile kurulacak Eti Bakır Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri bu yıl üretime başlayacak. Tesis, 5 ana fabrika ve 12 yardımcı üniteden oluşacak.

Fabrikanın inşaat aşamasında 5 bin kişinin çalıştığını ifade eden Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, "Bir kişinin bile işe girmesinin çok önemli olduğu bölgede, inşaat aşamasında 5 bin kişiye doğrudan, 25 bin kişiye dolaylı iş imkanı sağladık. Tesis üretime başlayınca bin 100 kişiyi doğrudan istihdam edeceğiz. 800 bin nüfusu olan Mardin’de 200 bin kişinin 18 yaş üzerinde olduğunu düşünüyoruz. İşsizliğin yaklaşık yüzde 25 olduğu göz önüne alındığında karşımıza yüzde 50 işsiz çıkıyor. Biz bu fabrikanın 25 bin kişilik ekosistem oluşturacağını planlıyoruz. Dolayısı ile işsizliği yüzde 25’ten 12’ye indirecek bir proje” ifadelerini kullandı.

Mardin’deki entegre tesisin dünyada örneği olmadığını anlatan Kayışoğlu, "Metal geri kazanım ile entegre olan tek tesis Türkiye’de. Dünyada metal geri kazanım tesisleri var. Ancak gübre ile entegre olan tek tesis bizimki” diye konuştu.

Türkiye’nin cari açığına dikkat çeken Kayışoğlu, fabrikanın yılda 350 milyon dolarlık gübre, 270 milyon dolarlık metal ithalatının da önüne geçeceğini söyledi.

Türkiye’nin gübre üretiminde kullanılan ham maddede yüzde 95 oranında dışa bağımlı olduğu hatırlatan Emre Kayışoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye yıllık 5 milyon ton olan gübre tüketiminin yarısını ithal ediyor. İthalata yılda 1,1 milyar dolar para ödüyoruz. Kaldı ki, bu fabrika tamamlandığında ham maddesinin yüzde 85’ini yurt içinden sağlayacak. Zaten, diğer yüzde 15’lik bölümü ise doğalgaz. Fabrikamızın elektriğini de fabrikamızda üreteceğiz. Sektörde kendi kendine yeten tek fabrika olacak. Ham madde konusunda da dışa bağımlı olmayacağımız için ürettiğimiz gübre ithalatın direkt olarak önüne geçecek.”







