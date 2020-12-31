Mardin kozmetik yapacak dünyaya satacak

Mardinli iş insanlarının yanı sıra Mardin’e yatırımı hedefleyen girişimcilere yol haritası sunan yaklaşımıyla şehrin ekonomisinin gelişimine katkı sağlayan Mardinli İş Adamları Derneği (MARİŞ), yılın son “Mardin’e Yatırım Vizyonu” toplantısında, memleketi Mardin’e yatırım yapan Berdan Mardini’yi ağırladı.

Türkiye ekonomisinin yükselişinde en büyük role sahip olan bölgesel kalkınma hareketinin önemli aktörlerinden biri olan Mardin, yükselen ekonomisiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Şehirde üretim odaklı yatırımlar, girişimcilerin öncü adımlarıyla hız kesmeden sürüyor. Bölgesel kalkınma çerçevesinde yatırım ortamı hareketlenen şehrin ekonomisi de dinamik bir yapı sergiliyor.

Pandemi nedeniyle özellikle çok sayıda STK tarafından fiziksel toplantılara ara verilirken, bu süreçte dijital mecraları en etkin kullanan derneklerinin başında gelen MARİŞ, “Mardin’e Yatırım Vizyonu” toplantılarını bu sayede hız kesmeden sürdürüyor. Mardin iş dünyasının çatı kuruluşu olan dernek, yılın son “Mardin’e Yatırım Vizyonu” toplantısında memleketi Mardin’de kozmetik gül yağı yatırımı yapan sanatçı ve girişimci Berdan Mardini’yi ağırladı. Oldukça geniş bir katılımla düzenlenen toplantı, gerek MARİŞ üyeleri, gerekse misafirleri tarafından büyük ilgi gördü.

Memleketine aşık yatırımcı profili

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren MARİŞ Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, “MARİŞ’i kurarken, ana hedeflerimizden biri Mardin’e yurtiçi ve yurtdışından yatırımcı çekmekti. Özellikle Türkiye’nin dört bir yanına dağılmış Mardinli girişimcilerin sermayesinin yüzde 5’i ya da 10’u ile Mardin’de iş kurmaları, istihdam yaratmaları büyük önem arz ediyor. Büyük şehirlerde zorlu yaşam koşulları ve asgari düzeyde geçinme ortamı, birçok hemşehrimizin hak ettiği refahın altında büyük şehirlerde yaşamasına neden oluyor. Oysaki bu işgücü mutlu ve müreffeh şekilde Mardin’de istihdam edilebilir. Kıymetli hemşehrimiz Berdan Mardini, Mardin’deki gülyağı fabrikası yatırımı ile bizlerin MARİŞ olarak arzu ettiği memleketine aşık yatırımcı profilin temsil etmekte ve bizi mutlu etmektedir” diye konuştu.

Abdülkadir Akkuş:

“2020’de yüzümüzü ihracata döndük”

Konuşmasında MARİŞ olarak Mardin ekonomisi ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik attıkları adımlarla bölgesel kalkınmaya dair çok önemli girişimlerde bulunduklarını, Mardinli iş insanlarının yanı sıra, Mardin'e yatırımı hedefleyen girişimciler için yeni ilhamlar yarattıklarına dikkat çeken Abdülkadir Akkuş, “Mardin, 2020 yılının ilk 11 ayında yaklaşık 804 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek, pandemi koşullarında önemli bir başarıya imza attı. Mardinli girişimciler olarak yüzümüzü 2020’de tam anlamıyla ihracata döndük. Mardini’nin kozmetik gülyağı fabrikası yatırımı, sadece üretim değil, markalaşma anlamında da Mardin’in yüz akı olacak ve Mardin’den dünyaya yapılan ihracatın artmasına ciddi bir katkı sağlayacak” dedi.

Süleyman Çelik:

“Yeni yatırım, iş gücü ve bölgesel gelişmişlik açısından önemli”

Toplantıda, Türkiye’de bölgesel kalkınma hareketinde önemli bir misyonu bulunan Mardin’e yapılacak olan her yatırımın sağlayacağı istihdam ve ekonomik katma değere dikkat çeken Mardinli siyasetçi, kanaat önderi ve yatırım mentörü, 26. dönem milletvekili adayı Süleyman Çelik, “Mardin’de özellikle kadın istihdamı yaratan her yatırımı, kendi yatırımımız gibi benimsiyoruz. Berdan Mardini’nin kozmetik gülyağı fabrikası yatırımını da bölge için, başta kadın istihdamı olmak üzere iş gücü ve bölgesel gelişmişlik açısından çok önemli buluyoruz” dedi.

Berdan Mardini:

“Mardin’i bir gül şehri yapmak istiyoruz”

Etkinliğin konuğu olan Mardinli sanatçı ve girişimci Berdan Mardini, konuşmasında kendi köyünde yaptığı gül yağı fabrikası yatırımının fizibilitesinin 3 yıl sürdüğünü ve çarkların 2021’de dönmeye başlayacağını belirterek, markalaşma yolunda ciddi çalışmalar içerisinde olduklarını vurguladı. Türkiye’nin dünya gül üretiminde önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Berdan Mardini, “Türkiye dünya gül üretiminin yüzde 50’sini gerçekleştiriyor. Mardin’i bir gül şehri yapmak istiyoruz. Yatırımımızla eş zamanlı gerçekleştireceğimiz Gül Festivali ile doğal yaşam oteli ve gül turizmi ile Mardin’in mevcut turistik potansiyelini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Mardin’e Gül Festivali geliyor

Mardin’e yatırım kararı alırken, bölge insanının yaşadığı zorluklardan yola çıktığını anlatan Berdan Mardini, bir Mardin seyahati esnasında bölge çocuklarının ve kadınlarının yüzündeki ifadenin kendisini çok etkilediğini, bir sanatçı-girişimci olarak kendi köyünde yatırım kararında da oldukça etkili olduğunu söyledi. Berdan Mardini, “Yeni yatırımın ilk gül hasadını, bahar aylarında kadınlarımızın eliyle yapılmasını hedefliyoruz. Her Mardinliyi memleketimize yatırım yapmaya davet ediyorum. Kazancımızın bir kısmını memleketimize yatırsak, bölgenin kalkınmasına ve özellikle kadın istihdamına büyük destek vermiş oluruz” diyerek Mardinlileri şehre yatırıma davet etti. Toplantıda ayrıca Berdan Mardini ile MARİŞ Yönetim Kurulu arasında işbirliğine yönelik görüşmeler yapıldı.

MARİŞ HAKKINDA

Mardinli İş Adamları Derneği (MARİŞ), 2015 yılında İstanbul'da bir grup Mardinli iş sanayici ve iş adamı tarafından kurulmuş olup; Mardin'in tarihi ve kültürel kodlarına işlemiş sorumluluk duygusu ve çoğulculuk ışığında Mardinli iş adamlarının ulusal ve global ölçekte etkin birer aktöre dönüşmelerini amaçlayan bir iş birliği platformudur.

2016 yılında seçilen mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir AKKUŞ ve yönetimi döneminde genel merkezine kavuşan, üyeler arası ticari ve sosyal işbirliği yönünde çalışmalarını yürüten MARİŞ, her sektörden 1700'ü aşkın üyesi, bünyesinde bulunan İSO 1000 firmaları ile oluşturduğu "İş Adamı Derneği" kimliği ile ön plana çıkmaktadır.