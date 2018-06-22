Mardin'de hazine arazileri turizm yatırımlarına tahsis ediliyor

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Sağlanan huzurla önemli bir turizm ivmesi yakalanan tarihi şehir Mardin'de artan yatırım talebi nedeniyle hazine arazileri, otel, pansiyon gibi turistik tesisler yapılması için yatırımcının hizmetine sunuluyor.

Farklı din, dil ve kültüre mensup vatandaşların kardeşçe bir arada yaşadığı, tescilli yapılarıyla adeta açık hava müzesini andıran, Mezopotamya'nın incisi Mardin'de turizmde yaşanan canlılık yatırım taleplerini artırdı.

Geçen yıl 232 bin kişinin konakladığı, bu yıl 400 bin turistin ağırlanması hedeflenen kentte Valilikçe, turizm alanında yatırım yapmak isteyenler için hazine arazilerinin tahsis edileceği müjdesi verildi.

Turizmcilerce sevinçle karşılanan bu karar, yatırımcıları da harekete geçirdi.

Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, AA muhabirine, hem valilik hem de belediye olarak kentin tanıtımına yönelik çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Şehrin turizm destinasyonlarının ilgi çektiğini ifade eden Yaman, sağlanan huzurla önemli bir turizm ivmesi yakalandığını, yerli ve yabancıların kente yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Yaman, Mardin'de misafirhanelerle birlikte yaklaşık 10 bin yatak kapasitesi bulunduğunu dile getirerek, şehirde daha önce otellerin kapandığı bir sürecin yaşandığını hatırlattı.

"Otel kapanan bir dönemden otel açılan döneme başladık." diyen Yaman, yatırım taleplerinin artması üzerine hazine arazilerini turizme tahsis etme kararı aldıklarını aktardı.

Yaman, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz dönemde hem Nusaybin'de hem Midyat'ta hem de kent merkezinde yapılmış, bekleyen otellerimiz vardı. Bunlar da yeniden misafir kabul etmeye başladılar. Sevindirici bir durum. Şu anda iki yatırımcımız yeni yatırım yapacak. Havalimanı yakınında bir havalimanı oteli yapmayı düşünüyor bir yatırımcımız. Şehir merkezindeki bir alanda yatırımcılar çalışıyorlar. Kabala yolu üzerinde bir yatırımcımız yine bir alan üzerinde çalışıyor. Midyat'ta da yine aynı şekilde düşünen, yatırım yapan arkadaşlarımız var. Yatırımcılara Valilik hem de büyükşehir belediyesi olarak yardımcı olacağız."

Hazine arazisine yatırım taleplerine ilişkin başvuruların Mardin Defterdarlığına yapıldığını ifade eden Yaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kentteki turizm hareketliğini yakından takip ettiğini belirtti.

Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Kültür ve Turizm Bakanlığından önemli destek aldıklarını anlatan Yaman, "Mart ayında Cumhurbaşkanımızın Mardin ziyaretinde uçaktan iner inmez ilk sorduğu turizmdi. O zaman biz de 'Efendim oteller yüzde 100 dolu.'' demiştik. O günden bugüne yüzde 400 oldu rakam. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, hükümetimizin desteklerini hissediyoruz." diye konuştu.

- "Yatırımlarla turist sayısı daha da artacak"

Turizm acentesi temsilcisi İsmail Sincar da bölgede sağlanan huzurun ardından Mardin'in yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.

Turistlerin gelmesiyle Mardin'de çarşıların canlandığını, otellerin dolduğunu ifade eden Sincar, "Şu an için bütün oteller dolu. Hatta otel yetersizliği var. İnsanlar Mardin'e o kadar gelmek istiyor ki ilçelerdeki oteller bile dolu." dedi.

Mardin'in şu an için tek sıkıntısının yatırımcı eksikliği olduğunu belirten Sincar, şunları kaydetti:

"Turizmciler olarak ilk defa bu kadar yoğunluk yaşıyoruz. Yatırımlarla Mardin daha çok güzelleşecek, turist sayısı daha da artacaktır. Yapılan açıklamalara göre Mardin'e uçuşlar tüm zamanlara göre yüzde 25'in üzerine çıkmış. Bu da demek oluyor ki huzur olduğunda Mardin herkesin geleceği bir şehir. Özellikle yatırımcıları buraya davet ediyoruz."

Tur acentesi yetkilisi Semire Şinegu da turizmde çok bereketli ve güzel bir yıl geçirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin 81 ilinden misafirlerin yoğun bir şekilde kente geldiğini aktaran Şinegu, "İnanılmaz bir yoğunluk var. Eskiden sadece hafta sonu tur çıkarabiliyorduk. Şimdi hafta içi bile talepler fazla. Güzel bir umut. Huzur olunca hepimiz mutluyuz. 2 yıl önce çok zor günler yaşadık. Çok acı bir durumdu. 'Her şey bitti.' dediğimiz anda umut yeniden filizlendi. Bu da bizleri mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.





