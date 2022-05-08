MARİŞ Akkuş ile yola devam dedi

Mardinli İş Adamları Derneği (MARİŞ) tüzük değişikliği ve seçim gündemli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonucunda yeni yönetim kurulu belirlendi.

Mutabakat çerçevesinde gidilen ve Divan Kurulu'nu Mardin Dernekler Federasyonu Başkanı Av. Kemal DÜNDAR, Ferhan ADEMHAN ve Seyfullah ATÇI'nın oluşturduğu seçimlerde mevcut Başkan Abdülkadir AKKUŞ ve Başkanvekili Sabahattin FİDAN'ın oybirliği ile seçilen listesi 2022-2025 döneminde Mardin girişim dünyasının çatı kuruluşu MARİŞ'i yönetecek.

Şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başlayan geniş katılımlı Olağanüstü Genel Kurul'da, ilk olarak faaliyet ve denetim raporları ile tahmini bütçe MARİŞ üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Cumhuriyet'in 100. Yılında Yapacak Çok İşimiz Var

Genel Kurul açılış konuşmasında ilk olarak Anneler Günü'nü kutlayan MARİŞ Başkanı Abdülkadir AKKUŞ; 2016-2022 yılları arasında yapılan çalışmalara dikkat çekerek, MARİŞ'in bölgesel iş dünyası STK'ları arasında parmakla gösterilen kurumsal bir yapıya ulaştığını belirtti ve "Bugün Mardin ve iş ortamı denildiğinde akla MARİŞ, MARİŞ denildiğinde ise akla Mardin ve iş ortamı geliyor. Bu başarıya katkı sağlayan tüm MARİŞ üyelerini can-ı gönülden tebrik ediyor ve alkışlıyorum" dedi. Konuşmasında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisine rağmen MARİŞ'in faaliyetlerine ara vermediğini vurgu yapan AKKUŞ, bununla birlikte yönetim kurulu olarak birçok projelerini hayata geçiremediklerini ve görevlerine devam etmeleri yönünde MARİŞ üyelerinden talep gördüklerini ifade etti.

MARİŞ'in Ajandasında Dijitalleşme, Sürdürülebilirlik, Kapsayıcılık ve Mardin'e Yatırım Yer Alacak

2022-2025 döneminde MARİŞ'in ajandasında dijitalleşme, sürdürülebilirlik, kadın ve genç girişimcileri merkezine alan kapsayıcılık, yeni pazarlar, Mardin'e konsorsiyum tipi yatırımlar ve etkin lobicilik faaliyetlerinin yer alacağını belirten ve bu doğrultuda her bir MARİŞ üyesinin enerjisine, yapıcı eleştirileriyle katılımına ve dönüştürücü gücüne ihtiyaç olduğunun altını çizen AKKUŞ, daha güçlü bir Mardin ekonomisi, Mardin girişimci eko-sistemi ve 6. Bölgenin yükselen yıldızı Mardin hedefine birlikte ulaşacaklarını vurguladı.

MARİŞ İdeali 100 Metre Değil, Bayrak Yarışıdır

AKKUŞ sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün yeni bir Yönetim Kurulu seçeceğiz ancak unutmayalım ki, MARİŞ sadece bir grubun değil hepimizin. Bundan sonraki dönemlerde göreve gelecek başkanlar ve Yönetim Kurulu üyeleri bu salonda oturuyorlar. İnanıyorum ki, sizlerin arasından yeni dönemlerde göreve talip olacak olanlar çıkacaktır. İsimler değişebilir ama MARİŞ ideali bir 100 metre değil, bir bayrak yarışıdır. Hiçbir MARİŞ üyesi bu bayrağın yere düşmesine izin vermeyecektir. Bu yönüyle MARİŞ kapsayıcı ve demokratik bir yönetim yapısına sahiptir. Bu doğrultuda katkı sunan ve yeni dönemde birlikte görev alacağımız başta Başkanvekilimiz Sabahattin FİDAN olmak üzere tüm MARİŞ ailesine şükranlarımı sunuyorum. İnşallah, cumhuriyetimizin 100. Yılını birlikte kutlamış olacağız. Kısacası 2025’e kadar Türkiye ve Mardin ekonomisi için yapacak çok işimiz var" diyerek sözlerini sonlandırdı.

AKKUŞ'tan sonra söz alan MARİŞ Başkanvekili Sabahattin FİDAN ise MARİŞ'in çok kültürlü ve demokratik yapısına vurgu yaparak, yeni dönemde MARİŞ'in Mardin'in ruhuna uygun olarak tüm Mardinli iş insanlarını kapsayacak şekilde genişleme stratejisine ağırlık vereceğini ve Mardin için üretmeyi sürdüreceğini belirtti.

Konuşmalar sonrasında gerçekleştirilen tüzük değişikliği oylamasında MARİŞ üyeleri MARİŞ vizyonuna güçlü bir şekilde sahip çıkarken, yeni Yönetim Kurulu belirlendi.

2022-2025 döneminde MARİŞ'i yönetecek Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Başkan: Abdülkadir AKKUŞ

Başkan Vekili: Sabahattin FİDAN

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: Nedim KAYA, Mahmut KILINÇ, Aziz BOZKUŞ, Hatip ALPÖZ, Yusuf Ziya AYDIN, Yunus Emre İLHAN, Orhan GÜNGÖRÜR, Yusuf BEDİR, Uğur BAŞAK, Hüseyin BOZKURT, Rifat BATI, Bülent AKKUŞ, Abidin KURT, Mahir KARABOĞA, Beşir ZENGİN, Nurullah BUDAK, Ezgi ESNİK GÜNAY

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Abdülkadir YILMAZ, Sedat ALMAK, Orhan ERİMAN, Doğan METE, İsa ÖZÇELİK, Abdullah TACAR, Mehmet Arif ERSAN, Mehmet AY, Serdal SANDİLAÇ, Ramazan IRMAK

Denetim Kurulu Asil Üyeleri: Seyfullah ATÇI, Fevzi BAŞARAN, Uğur ABDAR

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri: Maruf KENÇ, Fasih ABİKA, Arzu SİDAL