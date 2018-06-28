Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar muğla Trabzon Amsterdam bilim Dragos
Başkan seçildi
Apaydın başkan seçildi
Türk dizileri rüzgarı
Türk dizileri rüzgarı
Festival sizi bekliyor
Festival sizi bekliyor
IMF iddiaları yalanladı
IMF iddiaları yalanladı
Borsa'da işlem görecek
Borsa'da işlem görecek

Mark Mobius, Akbank Galata Şubesi'nde

İSTANBUL (AA) - Ünlü yatırımcı ve Mobius Capital Kurucusu Mark Mobius, Akbank Galata Şubesi'ni ziyaret etti.Akbank'ın açıklamasına göre, Sabancı Üniversitesi'nin, Akbank'ın kurucu sponsorluğunda hayata geçirdiği Sabancı...

Mark Mobius, Akbank Galata Şubesi'nde

İSTANBUL (AA) - Ünlü yatırımcı ve Mobius Capital Kurucusu Mark Mobius, Akbank Galata Şubesi'ni ziyaret etti.

Akbank'ın açıklamasına göre, Sabancı Üniversitesi'nin, Akbank'ın kurucu sponsorluğunda hayata geçirdiği Sabancı Üniversitesi Finans Mükemmelliyet Merkezi (CEF) tarafından gerçekleştirilen "Finans Piyasalarının Geleceği" konferansının ana konuşmacısı Mobius, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil'in "Geleceğin bankacılığını görmek isteyenleri Galata şubemize bekliyoruz" söylemi üzerine Akbank Galata Şubesi'ni ziyaret etmek istedi.

Teknoloji yatırımlarıyla geleceğin bankacılığını bugüne taşıyan Akbank'ın banka çapındaki dönüşüm sürecinin vitrini olan Galata şubesini ziyareti sırasında Mark Mobius'a, Binbaşgil eşlik etti.

Çalışanlarla da bir süre sohbet eden Mobius'a, güvenilir, dinamik, sade, yenilikçi ve insan odaklı yaklaşımıyla teknolojinin tüm gelişmelerini müşterileriyle buluşturan Akbank'ın yeni nesil şubeleri hakkında bilgi verildi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AkbankMark Mobius
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5