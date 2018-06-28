Mark Mobius, Akbank Galata Şubesi'nde

İSTANBUL (AA) - Ünlü yatırımcı ve Mobius Capital Kurucusu Mark Mobius, Akbank Galata Şubesi'ni ziyaret etti.

Akbank'ın açıklamasına göre, Sabancı Üniversitesi'nin, Akbank'ın kurucu sponsorluğunda hayata geçirdiği Sabancı Üniversitesi Finans Mükemmelliyet Merkezi (CEF) tarafından gerçekleştirilen "Finans Piyasalarının Geleceği" konferansının ana konuşmacısı Mobius, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil'in "Geleceğin bankacılığını görmek isteyenleri Galata şubemize bekliyoruz" söylemi üzerine Akbank Galata Şubesi'ni ziyaret etmek istedi.

Teknoloji yatırımlarıyla geleceğin bankacılığını bugüne taşıyan Akbank'ın banka çapındaki dönüşüm sürecinin vitrini olan Galata şubesini ziyareti sırasında Mark Mobius'a, Binbaşgil eşlik etti.

Çalışanlarla da bir süre sohbet eden Mobius'a, güvenilir, dinamik, sade, yenilikçi ve insan odaklı yaklaşımıyla teknolojinin tüm gelişmelerini müşterileriyle buluşturan Akbank'ın yeni nesil şubeleri hakkında bilgi verildi.



