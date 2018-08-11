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Marketlerin kurbanlık mesaisi başladı

- Modern tesislerde İslami usullere uygun olarak, veteriner ve din görevlisi nezaretinde kesim yaptıracak marketler, özel ambalajlanmış paketlerde evlere teslim imkanı da sağlıyor - Küçükbaş kurbanlık fiyatını bin 45-bin 295 lira, büyükbaş hisse fiyatını ise 995-bin 245 lira olarak belirleyen marketler, taksitle satış imkanı sunuyor

Marketlerin kurbanlık mesaisi başladı

ANKARA (AA) - AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla marketlerin kurbanlık mesaisi de başladı. Küçükbaş kurbanlıkların fiyatlarını bin 45-bin 295 lira, büyükbaşın hisse fiyatını ise 995-bin 225 lira olarak belirleyen marketler, taksitli satış imkanı da sunuyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, İslami usullere uygun olarak veteriner ve din görevlisi gözetiminde, yasal mevzuat ve standartlarımıza uygun modern tesislerde kesim yaptıracak marketler, özel ambalajlanmış paketlerde evlere teslim imkanı da sağlıyor.

Marketlerin birçoğu sipariş kabulleri için son hazırlıklarını yaparken bazıları da satışlara başladı. CarrefourSA, bazı illerdeki hipermarketlerinde gerçekleştireceği canlı satış ve kesim organizasyonun yanı sıra farklı paket seçeneklerini de müşterilerine sunacak. CarrefourSA, minimum 17 kilogramlık "Karaman Koç Kurban Kolisi"ni bin 245 liraya, aynı ağırlıktaki "Kıvırcık Koç Kurban Kolisi"ni ise bin 285 liraya satacak. CarrefourSA, büyükbaş kurbanlıkta ise bir hisse (en az 19 kilogram) fiyatını bin 225 lira olarak belirledi.

Kesilen kurbanlıkları müşterilerin adreslerine ücretsiz teslim edecek CarrefourSA, anlaşmalı bankalara ait kredi kartlarına 50 lira indirim ve 9 taksit imkanı sunacak. Ayrıca market, canlı hayvan satışlarında bin 190 lira ve üzeri alımlarda 100 lira indirim uygulayacak.

Bağış yapmak isteyenlerin kurbanları ise Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğine, İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfına, Türkiye Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfına verilecek.

- Migros

Müşterilerine ücretsiz teslimat fırsatı sunan Migros, minimum 12 kilogramlık kurbanlık koçu bin 155 liradan, minimum 16 kilogramlık koçu bin 295 liradan satacak. Firma büyükbaş kurbanlıkta ise minimum 21 kilogram olan bir hisse fiyatını ise bin 245 lira olarak belirledi.

Migros, Money Bonus Kart sahiplerine 100 lira indirim imkanı sağlayacak.

- A101

A101, kurbanlı satışını peşin fiyatına 4 taksit imkanıyla müşterilerine sunuyor. Market, 14-16 kilogramlık Karaman koçun fiyatını bin 45 liradan, büyükbaş kurbanlıkta 18-20 kilogram olan bir hisse fiyatını ise 995 liradan satışa sundu. Market, kurban kesimini Bursa, Balıkesir ve Aydın'da gerçekleştirecek.

Market, kurbanların kelle, deri, paça, işkembe ve bağırsakları kurban sahibi adına Türk Hava Kurumu'na bağışlayacak.

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