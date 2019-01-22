ANKARA (AA) - Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, zincir marketler ve AVM'lerin tekelleşerek esnaf ve sanatkarın işlerini olumsuz etkilediğini belirterek, "Marketlerin zam dayatması esnafı güçlendirmekle önlenir." ifadesini kullandı.

Çelikus, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın marketlerdeki fiyatlara ilişkin eleştirilerine destek verdi.

Hipermarket, zincir market ve AVM'lerin tekelleşerek esnaf ve sanatkarın işlerini olumsuz etkilediğini, iç piyasada da dengesiz ekonomik ortama neden olduğunu belirten Çelikus, "Hal böyle devam ederse piyasadaki esnafın yok olması kaçınılmazdır. Daha sonra yerli marketler de bu durumdan nasibini alacak ve piyasa tamamen yabancı marketlerin eline geçecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Zincir marketler ve AVM'lerin oluşturduğu tekelci yapının, üreticiyi, esnaf ve tüketiciyi tehdit ederek piyasayı istediği gibi belirlediğine dikkati çeken Çelikus, şunları kaydetti:

"Dar gelirli, işçi, çiftçi, memur, emekli, dul, yetim ve esnaf bu durumdan ciddi anlamda etkilenmektedir. Marketlerin zam dayatması esnafı güçlendirmekle önlenir. Fahiş zamların ve piyasa baskılarının önlenmesi için üreticiyi, esnaf ve tüketiciyi koruyan yasal düzenleme yapılmalıdır. Kadük olan Perakende Yasası, diğer ifadeyle 'hipermarket yasası' günün koşulları dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir."