Marmara depreminin 18. yılı

ANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin afet yönetiminde çok ciddi bir sistem oluşturduğunu belirterek, "Var olan kaynak ve kabiliyetlerimizi, tüm bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarını etkin koordine ederek ülkemizin ortak gücüne dönüştürdük ve dönüştürmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Özlü, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Türkiye'yi derinden sarsan 17 Ağustos Marmara depreminin üzerinden 18 yıl geçmesine rağmen yaşananları unutmanın asla mümkün olamayacağını vurgulayan Özlü, bu süreçte AK Parti hükümetlerinin deprem travmalarının atlatılması için her türlü imkanı sağladığını kaydetti.

Özlü, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ülkemizde 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinden sonra yaşanan 2011 Van depreminde afet yönetiminin en önemli unsurları olan enerji, iletişim, ulaştırmanın kesilmediğini ve arama kurtarma ekiplerinin hızla buraya ulaştırıldığını hep birlikte gördük. Bugün afetlere her alanda daha hazırlıklıyız. Sistemli gidiyoruz ve afet yönetiminde çok ciddi bir sistem oluşturduk. Var olan kaynak ve kabiliyetlerimizi, tüm bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarını etkin koordine ederek ülkemizin ortak gücüne dönüştürdük ve dönüştürmeye devam ediyoruz."

- "Deprem öldürmez, bina öldürür"

Marmara ve Düzce depremlerinde olduğu gibi Van depreminde de sağlam yapıların öneminin bir kez daha ortaya çıktığına dikkati çeken Özlü, şunları kaydetti:

"Hükümet olarak kentsel dönüşüm projeleriyle vatandaşlarımıza verdiğimiz destekler, hem evlerinin güçlendirilmesi hem yeni binaların daha sağlam yapılması hem de çürük binaların ortadan kaldırılması için devrim niteliğinde. Çalışmalar neticesinde son dönemde sağlam yapılar artmaya başladı ancak 'deprem öldürmez, bina öldürür' gerçeğini unutmayarak sağlam yapıların artarak devam etmesini temenni ediyoruz. Bu anlamda depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz."