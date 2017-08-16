Marmara ve Avşa adalarında 10 günlük tatil sevinci

BALIKESİR (AA) - SEYHAN KIRICI - Marmara Denizi'nde bulunan gözde turizm merkezlerinden Avşa ve Marmara adalarındaki turizmciler, Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasını sevinçle karşıladı.

Avşa Otel, Motel, Apart ve Pansiyoncular Derneği Başkanı Metin Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'nin ortasında bulunan, gözde tatil merkezlerinden Avşa Adası'nda turizmcilerin bu yıl yüzünün güldüğünü söyledi.

Bayram tatilinin uzamasının, rezervasyonları büyük oranda hareketlendirdiğini vurgulayan Akın, "Rezervasyonlara baktığımızda adadaki bütün oteller, pansiyonlar neredeyse dolmuş vaziyette. Mevcut durumda adada tatil öncesi bir sessizlik var. Ancak rezervasyon anlamında telefonlar susmuyor. Tatilde ciddi bir kalabalık bekliyoruz, rezervasyonlarımız şimdiden yüzde 90'nı aştı." diye konuştu.

- Avşa Adası bayramda 100 bin turist bekliyor

Akın, tatilde adaya tatilci akını beklediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Öncelikle 10 günlük tatil demek, turzimciler için ek 5 gün geceleme demek. Geçen Ramazan Bayramı'nda yaklaşık 80 bin kişiyi ağırlamıştık. Bu bayram 100 bine yaklaşır mı bu rakam hep beraber göreceğiz. Bu 100 bin kişinin 65 bini bizim için çok önemli çünkü yatılı olacak. Bu bütün turizm bölgelerine olumlu yansıyacaktır. Erdek, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa'dan günübirlik gelenler çok oluyor, bayramda da olmasını bekliyoruz. Adamızı en çok İstanbullular tercih ediyor, sonra Trakya bölgesindeki iller. Adamızın yüzde 80 müşterisi İstanbul. Avşa olarak, tatil için tüm hazırlıklar tamam."

- Marmara Adası'nda oteller ve pansiyonlar doldu

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ise adaların her yıl yerli turist akınına uğradığını belirtti.

Bayram tatillerinin turizmciler için en karlı dönem olduğunu vurgulayan Aksoy, Marmara ve Avşa adalarında belediyeye ait tüm hizmetlerin hazır olduğunu söyledi.

Aksoy, adadaki turizmcilerle turistlerin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermeyi amaçladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Adalarımızın sahilleri meşhurdur. Onun için, gelenler diğer tatil döneminde yine geliyor. Mesela, Abroz, Büyükkum, Karadut, Ayanya ve Altınkum sahilleri İstanbullular tarafından çok tercih ediliyor. Büyükkum plajının bir özeliği de yarısının bayanlara özel olması. Buraya sadece bayanlar girebiliyor ve bazıları daha rahat ediyor. Ayrıca bu sahil bantlarımızda çevre düzenlemeleri tamamlandı. Kafeler, yürüyüş yerleri, terminal bu alanlar modernleşti."

Bu tatilin, tatilcilere ve adadaki turizmcilere yarayacağını dile getiren Aksoy, "Şu an Marmara Adası'nda oteller ve pansiyonlar yüzde 100 doluluğa ulaştı. Biz hazırız misafirlerimizi bekliyoruz. Tahmini 60 bin kişiyi ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.



