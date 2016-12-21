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Marmarabirlik 2016-2017 ürün alım kampanyası

- Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Asa: - "Kampanya kapsamında 31 bin ton ürün alındı. 29 Aralık'ta gerçekleşecek 30 milyon liralık ödemeyle 137 milyon liralık ürün bedelinin tamamı kampanya devam ederken ödenmiş olacak"

Marmarabirlik 2016-2017 ürün alım kampanyası

BURSA (AA) - Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğince (Marmarabirlik), 2016-2017 ürün alım kampanyası kapsamında 29 Aralık'ta gerçekleştirilecek 30 milyon liralık ödemeyle, 137 milyon liralık ürün bedelinin tamamının kampanya devam ederken ödenmiş olacağı belirtildi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, yaptığı yazılı açıklamada, ürün alım kampanyasının bazı kooperatif bölgelerinde devam ettiğini bildirdi.

Marmarabirlik'in ürün bedellerinin tamamını kampanya bitmeden ödeyerek, bir ilki daha gerçekleştireceğini ifade eden Asa, "Marmarabirlik'in kredi kullanmadan, öz kaynaklarıyla ürün bedellerini kampanya süresi içinde ödemesi, birliğin geleceği ve ortaklarımız açısından çok önemlidir. Bu başarı tablosu, Marmarabirlik'in son 6 yıldır gerçekleştirdiği tüm değişim, dönüşüm ve planlı büyüme faaliyetlerinin meyvelerini aldığımızı göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Asa, Marmarabirlik'in "güçlü ortak" hedefi ve üreticiye zirai ilaç katkısıyla 2010'dan bu yana gübre desteği de verdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Ürün alım kampanyası kapsamında, 31 bin ton ürün alındı. 29 Aralık'ta gerçekleşecek 30 milyon liralık 7. dilim ödemeyle 137 milyon liralık ürün bedelinin tamamı, kampanya devam ederken ödenmiş olacak. Böylece 29 Aralık itibarıyla ortaklarımıza borcumuz kalmayacak. Ödemeler, 23 Aralık'a kadar teslim edilen ürün bedelleriyle önceki ödemelerden kalan yüzde 40'lık dilimler dahil olmak üzere tüm borçları kapsayacak. Geçtiğimiz yıl, kilogram başına 50 kuruş olarak verilen gübre ve zirai ilaç kredi desteğini 1 liraya çıkardık. Ayrıca ortaklarımızı gerçekçi rekolte beyanı vermeleri konusunda teşvik etmek amacıyla son 3 yılda rekoltelerinin yüzde 50'sini teslim eden ortaklara her yıl için 100 lira olmak üzere, 300 lira ilave kredi limiti tahsis edilecek. Böylece Marmarabirlik, üretici ortaklarına toplam 47 milyon liralık kredi tahsisatı yapmış olacak."

Marmarabirlik'in her zaman ortaklarının yanında olduğunu belirten Asa, "Kampanya döneminde ortaklarımızın beyan ettikleri ürünü almaya çalışıyoruz. Kredi kullanmadan, öz kaynaklarımızı doğru bir şekilde kullanarak, kampanya devam ederken ürün bedellerinin tamamını ödüyoruz. İlk yapılacak genel kurulda alınacak kararın ardından kar payı dağıtmayı planlıyoruz. Bunların tamamını da Marmarabirlik'in öz kaynaklarıyla yapıyoruz. Marmarabirlik kar etmemiş olsaydı, bunların hiçbirini yapamazdık." ifadesini kullandı.

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Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri BirliğiMarmarabirlikMarmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asaürün Alım Kampanyası
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