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Marmarabirlik 50 bin ton ürün aldı

- Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa: - "İçinde olduğumuz 2018/2019 iş yılı ürün alım kampanya döneminde 50 bin ton üzerinde ürün alımı gerçekleşmesi durumunda iki yılda toplamda 102 bin ton ürün ve tutar olarak da 640 milyon lira ödeme yapılmış olacaktır"

Marmarabirlik 50 bin ton ürün aldı
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BURSA (AA) - Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) 12 Ekim'de başlayan ürün alım kampanyası kapsamında şu ana kadar 50 bin ton ürün alım gerçekleştirdi.

Marmarabirlik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, birliğin 2 Ekim'de başlayan ürün alım kampanyası 31 Aralık Pazartesi sona erecek.

Kampanyanın başladığı günden bu yana 50 bin ton ürün ve tutar bazında 347 milyon liralık alım gerçekleştiren birlik, pazartesi günü yapılacak 5. dilim ödemeyle ortaklarına 190 milyon lira ödeyecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, rekolte açısından zor bir yılda 52 bin ton ürün alım hedefi koyduklarını, bugüne kadar toplam 50 bin ton ürün alımı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Asa, ürün bedeli ödemelerinde kredi kullanmayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar alınan ürün bedellerinin yüzde 60'ı 15 günlük periyotlarda peşin olarak ödenmişti. Geriye kalan yüzde 40'lık dilimle ilgili ödeme planı, kampanyanın sona ermesiyle yapılacak. Göreve geldiğimiz günden bugüne ürün bedelleri ödenirken bir lira kredi kullanmadık. Bu yıl da kredi kullanmadan ürün bedelleri ödenecektir. Marmarabirlik, zarar etmeyen, sürekli kar eden, karlılığı yatırıma dönüştüren ve tarihinde ilk defa kendi öz kaynaklarıyla 2017 yılında 17 milyon lira kar payı dağıtan bir kurum haline gelmiştir. Bunun yanında üretim kapasitesini artırmak için bir yılda 45 milyon liralık yatırım yapmış bulunmaktayız."

Ürün alım fiyatlarını erken açıklamalarına rağmen özel sektör temsilcilerinin Marmarabirlik fiyatlarının çok altında bir fiyatla ürün alımı yaptığına değinen Asa, "Geçtiğimiz yıl 51 bin 500 ton ürün alarak birliğimizin kurulduğu tarihten bu yana en yüksek alım miktarını gerçekleştirdik. İçinde olduğumuz 2018/2019 iş yılı ürün alım kampanya döneminde 50 bin ton üzerinde ürün alımı gerçekleşmesi durumunda iki yılda toplamda 102 bin ton ürün ve tutar olarak da 640 milyon lira ödeme yapılmış olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.


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