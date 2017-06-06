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Marmarabirlik Genel Müdürlüğünde görev değişimi

- Birlik Genel Müdürlüğüne vekaleten İsmail Acar getirildi

Marmarabirlik Genel Müdürlüğünde görev değişimi

BURSA (AA) - Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Genel Müdürlüğüne vekaleten İsmail Acar getirildi.

Marmarabirlik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2011 yılından bu yana Marmarabirlik Genel Müdürlüğünü sürdüren İbrahim Minareci'nin görevine Yönetim Kurulu kararıyla son verildi.

Minareci'den boşalan göreve, 7 yıldır genel müdür yardımcılığı görevini yürüten İsmail Acar, vekaleten atandı.

1990 yılından bu yana Marmarabirlik'te çalışan Acar, birlik bünyesinde müfettiş yardımcısı, müfettiş, fabrika müdürü ve çeşitli kooperatiflerde müdür olarak görev yaptı. Acar, 7 yıldır Marmarabirlik Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Acar, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de üstlendi.


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Anahtar Kelimeler:
BursaMarmarabirlik
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