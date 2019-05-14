Marmarabirlik ortaklarına son ödemeyi yarın yapacak

BURSA (AA) - Marmarabirlik, son alım kampanyasındaki ürün bedellerinin kalan yüzde 20'lik dilimini yarın hesaplara yatırarak ödemeleri tamamlayacak.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018-2019 ürün alım kampanyasında 352 milyon lira tutarında 51 bin 500 ton ürün alımı gerçekleştiren Marmarabirlik, ürün bedellerinin kalan son dilimi olan 77,5 milyon lirayı yarın ödeyecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 352 milyon lira tutarındaki ürün bedellerinin yüzde 60'ı peşin, yüzde 20'si 25 Ocak'ta olmak üzere yüzde 80'ini ödediklerini hatırlattı.

Kalan yüzde 20'lik dilimi de mayıs sonunda ödeyeceklerini bildirdiklerini anımsatan Asa, "Yaptığımız planlama kapsamında ürün satışlarımız olumlu yansıdığından, kalan 77,5 milyon lira tutarındaki ürün bedelleri 15 gün erken ödenmiş olacaktır." ifadesini kullandı.

Asa, alınan üründen 1 kilogram satmadan 51 bin 500 ton ürün bedelinin tamamını peşin ödeyecek bir sistem olmadığını vurguladı.

Ürün bedellerini, 1 lira bile kredi kullanmadan öz kaynaklarıyla ve takvimi öne çekerek ödediklerine değinen Asa, "Kredi çekmiş olsaydık, kullanılan kredinin faizi kilogram başı maliyetlerimize yansıyacaktı. Kaldı ki hasat döneminde piyasa koşullarının üzerinde bir fiyatla ürün alımı yapıldığını bütün ortaklarımız çok iyi biliyor. Üreticilerimizin kampanya döneminden 6 ay sonra kendi havuzlarından Marmarabirlik'in çiğ alım fiyatlarının altında bir fiyatla ürün sattıkları görülmektedir. Bu da bizi üzmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Marmarabirlik ürün almayacak" iddiası

Hidamet Asa, bazı çevrelerce gelecek ürün alım kampanyasında ürün alınmayacağı yönünde spekülatif açıklamalar yapıldığına dikkati çekti.

Marmarabirlik'in ürün almaması diye bir şeyin söz konusu bile olamayacağını belirten Asa, şunları kaydetti:

"Her zaman ortaklarımızın zor gününde yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Marmarabirlik olarak satışlarımız olumlu yönde gitmektedir, sıkıntımız da yoktur. 2019 yılında hedefimiz fire hariç 40 bin ton ürün satmaktır. Ayrıca bu yıl yine üründe 'var' yılı olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki hasat dönemine de ciddi bir şekilde hazırlanmaktayız. Üreticilerimizin girdi maliyetlerini düşürmek için katkı sağlamaya devam ediyoruz. Üreticilerimiz tarafından göztaşı ve bakırlı olarak bilinen, zirai ilaç ile gübrenin en uygun fiyat ile temin edilebilmesi için piyasalardaki dengeleyici görevimizle, ortaklarımızın girdi maliyetlerinin düşmesine katkı sağlamaktayız."

Asa, Marmarabirlik olarak önceki yıllarda olduğu gibi ihtiyaç duyulması halinde üretici havuzlarından ürün alımı yapabileceklerini duyurdu.