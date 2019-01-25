Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda food istanbul dünya Bursa
Renault'da yeni atama
Renault'da yeni atama
En taze kahveyi yaptı
En taze kahveyi yaptı
Davos'ta güvenlik
Davos'ta güvenlik
Siber güvenlik şart
Siber güvenlik şart
Davos başladı
Davos başladı

Marmarabirlik üreticiye erken ödeme yapacak

- Birlik yönetimi daha önce 30 Ocak'ta yapılacağını açıkladığı ödemeyi 5 gün öne çekti

Marmarabirlik üreticiye erken ödeme yapacak
banner17

BURSA (AA) - Marmarabirlik, 2018-2019 iş yılında 351 milyon lira karşılığında alımını yaptığı ve 211,5 milyon lirasını ödediği ürün bedelinin kalan kısmının yarısını da bugün ödeyecek.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018-2019 alım kampanyasında 351 milyon lira karşılığında 51 bin ton ürün alan Marmarabirlik, bu bedelin yüzde 60'ını 15 günlük periyotlarda ödedi.

Alım kampanyasının sona ermesinin ardından, Birliğin mali imkanları değerlendirilerek üreticilerin alacaklarının kalan bölümünün yarısının 30 Ocak yerine bugün ödenmesi kararı alındı.

- "Mayıs ayındaki son dilim ödemeyi de erkene alabiliriz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Birliğin satışlarının olumlu gitmesinden dolayı ürün bedeli ödemesini 5 gün öne çektiklerini belirtti.

Mayıs ayındaki son dilim ödemenin de Birliğin imkanlarının elvermesi durumunda erkene alınabileceğini bildiren Asa, şunları kaydetti:

"2018-2019 iş yılı ürün alım kampanya dönemi ürünün 'var' yılıydı. Bu zor yılda 51 bin ton ve 351 milyon lira bedelle ürün alımı gerçekleştirdik. Ürün bedellerinin yüzde 60 karşılığı olan 211,5 milyon lirayı üreticilerimize ödemiş, kalan borcumuzun yarısını da 30 Ocak tarihinde ödeneceğini açıklamıştık. Daha önce mali imkanlar elverdiği sürece ortaklarımızın alacaklarının en kısa sürede ödenmesinin sözünü vermiştik. Marmarabirlik'in satışlarından geri dönüşler olumlu yönde gerçekleştiğinden ödeme gününü öne çekme kararı aldık. Üreticilerimizin alacakları son dilim olan 77,5 milyon lira da ödenerek ortaklarımıza borcumuz kalmayacak."

Asa, özel sektörden daha yüksek fiyatla alım yaptıklarına ve bugüne kadar ürün bedellerinin ödenmesi için hiçbir şekilde kredi kullanmadıklarına dikkati çekerek, bu kampanya döneminde de ödemelerin kredi kullanılmadan yapılacağını i bildirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BursaMarmarabirlik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1