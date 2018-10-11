Marmarabirlik ürün alımına başlıyor

BURSA (AA) - Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), yarından itibaren ürün alımına başlayacak.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, yaptığı yazılı açıklamada, 2018-2019 ürün alım kampanyası kapsamında, 52 bin ton ürün almayı hedeflediklerini belirtti.

Rekolte beyan alımlarının 64 bin tonlara ulaştığını aktaran Asa, "Rekolte beyan alımları 15 Ekim'de sona erecek. Rekolte beyan alımlarının 70 bin tonlarda gerçekleşeceği öngörülmekte. Marmarabirlik olarak alım planımızı 52 bin ton olarak belirledik." ifadesini kullandı.

Asa, uzun zamandır yağış olmamasından kaynaklı "kuraksama" görüldüğü, bu nedenle de hasadın beklenmesi gerektiği, aksi takdirde üreticilerin fiyat kaybına uğrayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son günlerde üründe artan kararma nedeniyle ortaklarımızdan gelen yoğun talepler değerlendirildi. Üreticimizi mağdur etmemek için 12 Ekim'de ürün alımlarına başlanılmasına karar verildi. Marmarabirlik'e bağlı 8 kooperatif başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, bütün kooperatiflerin ortak mutabakata vardığı görüş ile tavan barem 18 dane, taban barem 380 dane olmak üzere alımlar yapılacak. Stoklarımızda geçtiğimiz yıldan orta ve ince dane fazlasıyla bulunmakta. 380 kalibreden daha ince olan ürün, yağlık olarak değerlendirilecek. Yüksek miktarda zeytinyağı ihtiyacımızın olması sebebiyle yağlık fiyatlarının da iyi olacağını şimdiden söyleyebilirim."

Bölgelerdeki rekolte durumu, kooperatiflerin tahmini alacağı miktar, depo kapasitesi ve piyasa koşullarını değerlendirdiklerine dikkati çeken Asa, "Zor bir yılda üreticimiz mağdur edilmeyecektir. Önümüzdeki hafta Marmarabirlik Yönetim Kurulunun yapacağı toplantıda, ürün alım fiyatları da açıklanacak. Alın terinin emeğe dönüştüğü bu dönemde üreticinin sigortası olan Marmarabirlik, ürün alım fiyatlarını açıkladığında üreticimizin bir yıl boyunca emek vererek yetiştirdiği ürünün değer kazandığı görülecektir." değerlendirmesinde bulundu.