Marmarabirlik'ten ortaklarına ilave teslimat hakkı

BURSA (AA) - Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Ortaklarımız, ana taahhüdünü geçmeyecek şekilde teslimat haklarının yarısı kadar daha yağlık zeytin ve yüzde 30'u kadar 180-230 dane ürün teslim edebilecek. Yağlık zeytin, azami teslimat miktarının dışına alınmıştır." ifadesini kullandı.

Asa, yazılı açıklamasında, bu sezon zeytinde iri dane olmadığı söylense de birlik tarafından bugüne kadar yapılan alımların yüzde 32'sinin iri dane olduğunu belirtti.

Ortaklardan gelen yoğun talep üzerine, yönetim kurulu olarak bir karar aldıklarına dikkati çeken Asa, şöyle devam etti:

"Aldığımız karar doğrultusunda, azami teslimat miktarını dolduran üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesini amaçlıyoruz. Yeni uygulama kapsamında, alınacak ürünlerin bedelleri, kampanya sonu belirlenecek bir tarihte ödenecek. Ortaklarımız, ana taahhüdünü geçmeyecek şekilde teslimat haklarının yarısı kadar daha yağlık zeytin ve yüzde 30'u kadar 180-230 dane ürün teslim edebilecek. Yağlık zeytin azami teslimat miktarının dışına alınmıştır. Bu kapsamdaki teslimatlar, Marmarabirlik'in fiziki imkanları doğrultusunda, yönetim kurulunca ikinci bir karar alınana kadar devam edecek. Alınan bu karar, Marmarabirlik'in ortaklarının yanında olduğunun bir göstergesidir."

- "Marmarabirlik, bölgede tek alıcı konumunda kaldı"

12 Ekim'de başlayan 2018-2019 ürün alım kampanyasını değerlendiren Asa, bugün itibarıyla 171,7 milyon lira karşılığında, 22 bin ton ürün alındığını bildirdi.

Asa, kampanya döneminde Marmarabirlik'in 52 bin ton alım planı olduğunu hatırlatarak, "Eğer plansız bir şekilde ucu açık alım yapılırsa ve sadece bu yılı düşünürsek, seneye ürün alım kampanyası döneminde büyük sıkıntı yaşarız. Alım planının üzerinde alınacak her kilogram, bir sonraki yılda yapılacak kısıtlama anlamına gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bölge rekoltesi, rekolte beyanları ve kooperatiflerin depo kapasitesine göre alım planı yapıldığını anlatan Hidamet Asa, şunları kaydetti:

"İsteyenin istediği kadar ürün vermesi mümkün değildir. Çünkü kooperatiflerimizin bölge rekoltesi 170 bin ton, gelen rekolte beyanı 70 bin 500 tondur. Ortaklarımız takdir edeceklerdir ki bu miktarın tamamının alınması mümkün değildir. Rekolte beyanını veya azami teslimat miktarlarını doldurmuş ortaklarımız, 'Ürünümüzü alın, bedelini de ne zaman isterseniz ödeyin' demektedir. Bu da 2018-2019 ürün alım kampanyasında, Marmarabirlik alımlarının ne kadar önemli hale geldiğinin göstergesidir. Marmarabirlik, bölgede tek alıcı konumunda kaldı. Bu kampanyanın çok zor olacağını birçok defa dile getirmiştik. Yükün büyük kısmını Marmarabirlik olarak ortaklarımıza destek olabilmek adına üzerimize aldık. Ortaklarımız da yükün bir kısmını kendi üzerine almalıdır."











