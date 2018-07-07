"Marmara'nın karpuzcusu" 90 bin tonluk rekolte bekliyor

BİLECİK (AA) - MUHSİN ARSLAN - İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin önemli oranda karpuz ihtiyacını karşılayan ve bu üründe üretim merkezleri arasında yer alan Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 15 bin dönüm alanda 90 bin tonluk rekolte bekleniyor.

Hitap ettiği bölge itibarıyla "Marmara'nın karpuzcusu" olarak nitelendirilen Osmaneli'de bu yıl hasat yağışlar nedeniyle 15 gün geç başladı.

Sakarya Vadisi'nde bilinçli tarım uygulamalarıyla kaliteli ürün elde eden üreticilerin tarlalarına gelen alıcılar, pazarlık yaparak satın aldıkları karpuzları İstanbul başta olmak üzere civar il ve ilçelere götürüyor.

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmara Bölgesi'nin önemli üreticisi konumunda olduklarını dile getirerek Osmaneli'de karpuz sezonunun mart ayında başlayıp ağustosun sonuna kadar sürdüğünü söyledi.

Planlı ve düzenli ekim sayesinde bu sezon çiftçinin hem üretimden hem de fiyatlardan memnun olduğunu ifade eden Ünver, "Üreticiden kilosu 60 kuruşa alınıyor. İnşallah sezon bu şekilde iyi gider. Karpuzlarımızın tatları, aroması çok iyidir ve özellikle tercih edilir. Üreticilerimiz tarlasına mutlu gidiyor." dedi.

Sezonun iyi geçmesi ve çiftçiye bol kazanç sağlaması temennisinde bulunan Ünver, şunları kaydetti:

"İyi tarım uygulaması yapıyoruz, fazla ilaç ve organik gübre yok. Marmara bölgesinde karpuzun ilk hasadı yapılan yer Osmaneli'dir. Bu sezon karpuz verimi, rekolte iyi. Bizim en büyük pazarımız İstanbul. Marmara dışında İç Anadolu bölgesine de pazarlıyoruz. Bu sezon 90 bin ton ürün almayı hedefliyoruz. İstihdama da katkı sunuyoruz. Karpuz ve kavun sezonunda farklı kentlerden tarım işçileri ilçeye geliyor. Arazide günlük 400 tarım işçisi çalışıyor."

Karpuz alıcısı Ender Aksünger de Osmaneli karpuzunun kalitesiyle ilgi gördüğünü vurgulayarak, "Buranın karpuzu sulu ve aroması yüksek. İstanbul'a yakın olmasından dolayı nakliyatı da uygun olduğu için buradan çalışıyoruz. 12-13 yıldır buradan karpuz alıyoruz." dedi.

Tarım işçisi Avni Kaplan da Adana'daki karpuz sezonunu bitirdikten sonra Osmaneli'ye geldiklerini ifade ederek, yaklaşık 16 yıldır bölgede ürün topladıklarını, içinde bulunduğu ekipte günlük 100 işçiyle çalıştıklarını kaydetti.



