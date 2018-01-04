Marmara'nın zeytin ve zeytinyağını 54 ülkeye satıyor

BURSA (AA) - HALUK YÜKSEL - Dünyanın en büyük "sofralık zeytin" üreticilerinden Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 54 ülkeye zeytin ve zeytinyağı ihraç ederek yaklaşık 23 milyon dolar döviz girdisi sağlıyor.

Marmara Denizi'nin güney sahillerinden doğuda İznik Gölü çevresi, batıda Mürefte'ye kadar uzanan bölgedeki üretici ortaklarından 8 kooperatifi aracılığıyla "Gemlik tipi" zeytin alımı yapan Birlik, 2010 yılında faaliyete geçirdiği Ar-Ge birimi sayesinde tuz oranını azaltıp, ambalajlı ürün çeşidini artırarak ihracatta kabuğunu kırdı.

"Etnik pazar"ın dışına çıkarak Avrupa Birliği (AB) ülkelerine önemli oranda dış satım gerçekleştiren Birlik, şimdi Ortadoğu ve Uzak Doğu pazarlarını hedefliyor.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1954 yılında kurulan Birliğin Gemlik, Mudanya, Erdek, Orhangazi, İznik, Edincik, Mürefte ve Marmara Adası'nda kooperatiflerinin bulunduğunu belirtti.

Asa, birliğin 2004 yılına kadar KİT konumunda olduğunu, bu tarihten itibaren yeniden yapılandırma süreciyle borçlarının tasfiye edilerek özerk bir yapıya kavuşturulduğunu ve kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir kuruluşa dönüştüğünü anlattı.

Marmarabirlik'in önceki döneme ait olan, 2007'de Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan alınan 60 milyon lira tutarındaki kredisinin 2013 yılında yapılandırıldığını ve halen taksitler halinde ödendiğini ifade eden Asa, geçmişte Marmarabirlik ve diğer tarım satış kooperatiflerinin "batık kuruluş"lar olarak görüldüğünü söyledi.

- "Bugün mali açıdan geldiği noktanın göstergesi"

Asa, Birliğin aradan geçen süreçte uygulanan doğru politikalarla mali yapısının güçlendiğini, iç pazar satışları ve ihracatının arttığını, kampanya dönemlerinde üretici ortaklarını mutlu ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"2017-2018 kampanya dönemini değerlendirdirecek olursak, 325 milyon liralık bir alım planı yapılırken bunun da yüzde 80'ini peşin ödemektedir. Bu, Marmarabirlik'in geçmişte 'batık kuruluş' olarak görüldüğü dönemleri hatırlayacak olursak, bugün mali açıdan geldiği noktanın göstergesidir. Diğer taraftan Marmarabirlik 2010 yılından bugüne kadar da 65 milyon lira yatırım yapmıştır."

Birliğin özellikle ihracatta önemli atılımlar yaptığına dikkati çeken Asa, daha önce Avrupa'da tek bayilik sistemiyle ürünlerini pazarlayan Birliğin 2010 yılında bu uygulamayı sonlandırdığını, söz konusu kararın satışlara olumlu yansıdığını vurguladı.

Asa, ayrıca 2010 yılında Ar-Ge birimini kurduklarını, böylece ambalajlı ürün çeşidini artırdıklarını, zeytindeki yüksek tuz oranlarını düşürerek, yurt dışında "etnik pazar"ın dışında da satışlarını artırdıklarını anlattı.

Özellikle üründeki tuz oranının düşürülmesinin ihracata artı değer sağladığını dile getiren Asa, şunları kaydetti:

"Marmarabirlik'in 2009 yılı ihracatı 3 bin 500 tonlar seviyesindeydi. Geçtiğimiz yıl itibarıyla Birliğin ihracatı 6 bin tonların üzerinde gerçekleşti. Dolayısıyla bu süreçte yüzde 75 artış var ihracatta. Önümüzdeki yıl itibarıyla Avrupa başta olmak üzere, Uzak Doğu ve Ortadoğu ülkelerini değerlendirmeye almış bulunmaktayız. Marmarabirlik'in 23 milyon dolar civarında ihracatı gerçekleşti."

- 54 ülkeye ihracat

Asa, Birliğin ihracat yaptığı ülke sayısının 2009 sonunda 18 iken bugün 54'ü bulduğunu belirterek, "2010 yılından önce 'batık kuruluş' olarak tarif edilen Marmarabirlik, bugün ürün bedellerinin neredeyse tamamını bir lira kredi kullanmadan peşin ödeyen, 54 ülkeye ihracat yapan ve ülkemize yüksek miktarlarda döviz girdisi sağlayan bir kurum haline dönüşmüştür." dedi.

Turquality Destek Programı'na, kooperatif ve birliklerin de dahil edilmesinin ardından müracaatta bulunduklarına da değinen Asa, başvurularının kabul edildiğini, sürecin tamamlanması halinde sağlanacak teşvikler sayesinde ihracatlarının önemli oranda artacağını bildirdi.