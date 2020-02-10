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Marmaray'a zam geldi

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 35'lik zammın ardından TCDD, Marmaray bilet fiyatlarında zam yaptı.

Marmaray'a zam geldi
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Buna göre Marmaray'da en kısa mesafe olan 1-7 istasyon arası tam geçiş 2.60 TL'den 3.50 TL'ye yükseldi. 1-43 istasyon ise 7.75 TL olduİstanbul'da toplu ulaşıma zam yağmuru. İETT, Metro, Metrobüs, deniz ulaşımından sonra Marmaray'a da zam!

Marmaray'da,

1-7 durak arası 2.6 TL'den 3.5 TL'ye,

8-14 durak arası 3.25 TL'den 4.5 TL'ye15-21 durak arası 3.80 TL'den 5.2 TL'ye

22-28 durak arası 4.40 TL'den 6 TL'ye29-35 durak arası 5.20 TL'den 7 TL'ye

36-43 durak arası 5.70 TL'den 7.75 TL'ye yükseldi.

Zamlı tarife sessiz sedasız gece yarısı yürürlüğe girdi.

Bir önceki zam 13 Mart 2019 tarihinde yapılmıştı. Böylece Marmaray bilet geçiş ücretleri 11 ay sonra yeniden zamlanmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
MarmarayTCDDİBB
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