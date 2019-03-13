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Marmaray, Siemens Mobility teknolojisiyle hizmete girdi

- Hizmete alınan Gebze-Halkalı Marmaray Hattı kapsamında Siemens'in sinyalizasyon ve kontrol, haberleşme ve SCADA sistemlerinin yanı sıra CBTC ve ERTMS teknolojisi yer alıyor

Marmaray, Siemens Mobility teknolojisiyle hizmete girdi
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İSTANBUL (AA) - Toplam 43 istasyondan oluşan 76,6 kilometre uzunluğundaki Gebze-Halkalı Marmaray Hattı, Siemens Mobility teknolojisiyle hizmete girdi.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, hattı inşa eden ortak girişim içerisinde bulunan Siemens Mobility, sinyalizasyon ve kontrol sisteminin ve haberleşme sistemlerinin yanı sıra SCADA sistemini tesis ederek devreye aldı.

Teknolojik açıdan benzersiz hat, hem ERTMS (Avrupa Demiryolu Trafik Yönetim Sistemi) hem de CBTC (Haberleşme Tabanlı Tren Kontrol Sistemi) sistemleri ile donatılmış durumda.

Siemens Mobility tarafından sağlanan gelişmiş çözüm, Türkiye Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda halihazırda hizmet veren ERTMS FUTUR teknolojisini ve Singapur'daki Downtown Line metrolarında hizmet veren Trainguard sistemini içeriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Mobility Üst Yöneticisi (CEO) Michael Peter, projenin, Türkiye'nin sadece ulaşımın kent üzerindeki çevresel etkisini azaltmakla ve yaşam kalitesini iyileştirmekle kalmayacağını bildirdi.

Peter, "Proje, aynı zamanda iki kıtayı birbirine daha iyi bağlayarak en iyi kullanımını garanti eden akıllı altyapıya olan bağlılığına işaret ediyor. Siemens Mobility, yoğun bir kıta koridorunda verimliliği artırıyor ve bekleme süresini asgari düzeye indiriyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Siemens Mobility Türkiye'de halihazırda Bandırma-Manisa hattında, Samsun-Kalın, Konya-Karaman-Ulukışla hattında, Ankara-Konya hattının hız yükseltme çalışmalarında ve son olarak Yerköy-Sivas'ta sinyalizasyon projeleri gerçekleştiriyor. Şirket, bunlara ilaveten Tekirdağ-Muratlı hattı için hat serbestliği algılama sistemleri teknik çözümünde iş birliğinde bulunuyor.

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