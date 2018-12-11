banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa dünya moda Trabzon Dr. Sait Koca
Paytrek Güvenli Ödeme Altyapısı ile Tatil.com Ödemeleri Artık Çok Kolay
Tatile gitmek şimdi bir telefon...
Bilekteki gücün ışığı, Victorinox Swiss Army Night Vision’da
İsviçre saat efsanesinin ayrılmaz parçası...
Zeytinyağını alacak
Zeytinyağını alacak
Yine en iyi otel
Yine Avrupa’nın en iyisi
Neymar marka elçisi
Neymar marka elçisi

Marmaray tren seferlerine başlandı

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: - "Teknik arıza nedeniyle ara verilen Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arasındaki Marmaray tren seferleri, 21.00 itibarıyla tekrar başladı"

Marmaray tren seferlerine başlandı
banner17

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, teknik arıza nedeniyle geçici süreyle ara verilen Marmaray tren seferlerinin tekrar başlatıldığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik arıza nedeniyle ara verilen Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arasındaki Marmaray tren seferleri saat 21.00 itibariyle tekrar başlatıldı.
Seferler 10 dakika aralıklarla rutin işleyişine devam edecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı BakanlığıTeknik ArızaMarmaray
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1