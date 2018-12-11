ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, teknik arıza nedeniyle geçici süreyle ara verilen Marmaray tren seferlerinin tekrar başlatıldığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik arıza nedeniyle ara verilen Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arasındaki Marmaray tren seferleri saat 21.00 itibariyle tekrar başlatıldı.
Seferler 10 dakika aralıklarla rutin işleyişine devam edecek.
Marmaray tren seferlerine başlandı
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: - "Teknik arıza nedeniyle ara verilen Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arasındaki Marmaray tren seferleri, 21.00 itibarıyla tekrar başladı"
11 Aralık 2018 Salı 22:07
ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, teknik arıza nedeniyle geçici süreyle ara verilen Marmaray tren seferlerinin tekrar başlatıldığı bildirildi.