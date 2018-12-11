Marmaray tren seferlerine başlandı

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, teknik arıza nedeniyle geçici süreyle ara verilen Marmaray tren seferlerinin tekrar başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik arıza nedeniyle ara verilen Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arasındaki Marmaray tren seferleri saat 21.00 itibariyle tekrar başlatıldı.

Seferler 10 dakika aralıklarla rutin işleyişine devam edecek.