Marmaray tren seferlerine geçici süreyle ara verildi - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: - "Teknik arıza nedeniyle İstanbul'da Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arasında işlemekte olan Marmaray tren seferlerine, saat 17.56’dan itibaren geçici bir süre ara verilmiştir" - "Arıza giderilerek, tren seferlerine en kısa sürede yeniden başlanacak"

11 Aralık 2018 Salı 20:08