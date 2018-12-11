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Marmaray tren seferlerine geçici süreyle ara verildi

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: - "Teknik arıza nedeniyle İstanbul'da Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arasında işlemekte olan Marmaray tren seferlerine, saat 17.56’dan itibaren geçici bir süre ara verilmiştir" - "Arıza giderilerek, tren seferlerine en kısa sürede yeniden başlanacak"

Marmaray tren seferlerine geçici süreyle ara verildi
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ANKARA (AA) - İstanbul'da Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arasındaki Marmaray tren seferlerine teknik arıza nedeniyle geçici süreyle ara verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, trafiği kumanda eden sinyal sisteminde meydana gelen teknik arıza nedeniyle Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arasındaki Marmaray tren seferlerine, saat 17.56'dan itibaren geçici süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu arızanın giderilerek, tren seferlerine en kısa sürede yeniden başlanacağı kaydedildi.

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MarmarayTeknik ArızaUlaştırma Ve Altyapı Bakanlığı
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