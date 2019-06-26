Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi Trabzon seminer food istanbul
Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da altın
Irak'ın kronikleşen sorunu “elektrik kesintisi“
Irak'ın kronikleşen sorunu!
Sıcak havalara serin çözümler Koçtaş'ta
Serin çözümler Koçtaş'ta
E-spor geleceğin futbolu olacak
Geleceğin futbolu olacak
e-Dönüşüm pazarı, 2020’de 3’e katlayacak
2020’de 3’e katlanacak

Marmaray'da seferler normale döndü

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünden, Marmaray Gebze-Halkalı hattında arızalanan tren setinin hattan çekilmesiyle seferlerin normale döndüğü bildirildi.Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada,...

Marmaray'da seferler normale döndü
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünden, Marmaray Gebze-Halkalı hattında arızalanan tren setinin hattan çekilmesiyle seferlerin normale döndüğü bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Marmaray Gebze-Halkalı hattında işlemekte olan tren setinin saat 10.35'te Suadiye İstasyonu çıkışında arızalandığı belirtildi.

Söz konusu arızaya müdahale sırasında yolcuların trenin imdat frenlerini çekmeleri nedeniyle tren setinin kilitlendiği ve arızanın giderilemediği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trende bulunan yolcuların, polis ve itfaiye desteğiyle tahliye edilerek Suadiye İstasyonu'na gelmeleri sağlanmıştır. Tahliye sırasında bir yolcumuz kolunu çarparak tedaviye ihtiyaç duymayacak şekilde hafif şekilde yaralanmıştır. Olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılan Marmaray hattında, arızalı tren setinin hattan çekilmesiyle saat 13.35 itibarıyla normal tren işletmeciliğine geçilmiştir."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ArızaGebze-HalkalıTCDD
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5