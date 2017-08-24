Marmaris için hedef 12 ay turizm

MUĞLA (AA) - SABRİ KESEN - Denizi, kumu ve güneşiyle yaz aylarının cazibe merkezi Marmaris'te, su sporları, bisiklet, dalış, at binme ve kırsal turizm gibi alternatifler artırılarak turizmin 12 aya yayılması amaçlanıyor.

Bölgenin özellikle "aktif tatil" kavramıyla özdeşleştirilmesi için farklı alanlarda tatil olanakları, Avrupa'nın birçok ülkesindeki turizm fuarlarında tanıtıldı, İsviçre ve Hollanda'da ise turizm profesyonellerine özel sunumlar yapıldı.

Sektör temsilcileri de ilçedeki turizm süresini uzatmak için doğa ve su sporlarıyla ilgilenen turistleri bölgeye çekmek istiyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, AA muhabirine, ilçede deniz, kum ve güneşin dışında birçok alternatif etkinlik yapılabileceğini söyledi.

Marmaris'te 4-5 ay değil, 12 ay turizm yapmak istediklerini vurgulayan Kırlı, "Marmaris aktif tatil için zengin bir bölgemiz. Önemli olan bunları bir paket halinde iyi bir tanıtımla iç pazara ve yurt dışına sunabilmek. Bunun eksikliği var." dedi.

Önümüzdeki süreçte bu konuda ciddi bir tanıtım yapmayı düşündüklerini aktaran Kırlı, ekimde Alternatif Turizm Sempozyumu yapılacağını, etkinliğin bölge turizmine katkı vereceğini dile getirdi.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu da Marmaris'in çok önemli bir turizm merkezi olduğunu, bölgeye 60 ülkeden turist geldiğini ifade etti.

Orta Avrupalıların ilçeyi 20 yıl önce keşfettiğini belirten Bülbüloğlu, şunları kaydetti:

"Bu kadar önemli bir turizm merkezinde 12 ay turizm yapmak istiyoruz. Deniz, kum ve güneşin yanı sıra ilçede spor olanakları, tarih, kültür ve gastronomi var. Akdeniz ve Ege'nin kesiştiği noktada yer alan ilçe iki bölgenin de özelliklerini taşıyor. Etrafımız tarihle dolu. Her gelir düzeyindeki misafirin beklentilerini karşılayacağımız bir yerdeyiz. İş bunları pazarlamaya kalıyor. Biz de bunun çabası içindeyiz."

- Su sporları potansiyeli

Marmaris Su Sporları Kooperatifi Başkanı Cihat Dinç ise su sporlarının "aktif tatil" için çok önemli bir yer tuttuğunu, eğlence ve adrenalin denilince akla en başta su sporlarının geldiğini söyledi.

İlçedeki 30 su sporu istasyonunda yılda yaklaşık 500 bin turiste hizmet verdiklerini anlatan Dinç, "İstasyonların her birinde 14 çeşit su sporu aktivitesi var. Jet ski ve paraşüt en çok sevilen ve yapılan aktiviteler. Ailece yapılabilen bir eğlencedir su sporları. Çocukları eğlenirken aileleri tekne de onları izleyip fotoğraflayabiliyor. Su sporları aktif tatilin olmazsa olmazı, vazgeçilmezi." diye konuştu.