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Marmaris'teki lüks motoryatlar kargo gemisiyle Malta'ya gönderildi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesine demir atan 5 lüks motoryat ile yelkenli yat, kargo gemisine yüklenerek Malta'ya doğru yola çıktı. Panama bandıralı "Henrik S" isimli kargo gemisi, motoryatları almak için Marmaris Limanı'nın...

Marmaris'teki lüks motoryatlar kargo gemisiyle Malta'ya gönderildi
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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesine demir atan 5 lüks motoryat ile yelkenli yat, kargo gemisine yüklenerek Malta'ya doğru yola çıktı.

Panama bandıralı "Henrik S" isimli kargo gemisi, motoryatları almak için Marmaris Limanı'nın büyük rıhtımına yanaştırıldı. Yat taşımacılığı için özel dizayn edilen 129 metre uzunluğunda ve 19 metre genişliğindeki gemiye, yatlar liftler yardımıyla yerleştirildi.

Yatların gemiye yüklenmesi, yat limanında yürüyüş yapan turistler tarafından ilgiyle izledi.

Marmaris Liman İşletmeleri yetkilileri, kargo gemisinin Malta'ya gideceğini, daha ucuz olması nedeniyle yatların taşınması için bu yolun tercih edildiğini bildirdi.

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KargoLüks YatMarmarisMotoryat
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