Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor bilim Teleskop alkollü gayrimenkul
Fıstık gibi geldi
Fıstık gibi geldi
Tarımı öğrendiler
Tarımı öğrendiler
Paramız kiraya gitti
Paramız kiraya gitti
Sevenleri için imzaladı
Sevenleri için imzaladı
Medya devlerini solladı
Medya devlerini solladı

Marriott'ta yılın genel müdürü Türkiye'den

- Sheraton Ankara Oteli Genel Müdürü Sinan Köseoğlu, Marriott International tarafından "Avrupa Bölgesi Yılın Genel Müdürü" seçilen ilk Türk oldu

Marriott'ta yılın genel müdürü Türkiye'den
ANKARA (AA) - Sheraton Ankara Oteli Genel Müdürü Sinan Köseoğlu, Marriott International tarafından "Avrupa Bölgesi Yılın Genel Müdürü" seçildi. Köseoğlu, bu unvanı alan ilk Türk oldu.
Otelden yapılan açıklamada, hem yönetimsel hem rakamsal kriterler göz önüne alınarak tek bir yöneticiye verilen ödüle Köseoğlu'nun layık görüldüğü belirtildi.
Nurol Holding'e ait Sheraton Ankara Oteli'nin, Köseoğlu'nun yönetiminde geçen yılı, son 10 yılın en iyi performansıyla kapattığı vurgulanan açıklamada, "Bu sonuç Marriott International tarafından da çok onurlu bir ödülle taçlandırıldı." değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Marriott International Doğu Avrupa Bölge Başkanı Pankaj Birla da Köseoğlu'nun işe satışlara odaklanarak başladığını, müşterilerle ve iş ortaklarıyla iyi bağlantılar kurarak çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.
Birla, Köseoğlu'nun mülk sahipleriyle açık ve dürüst bir ilişki geliştirerek bütün zorlukların üstesinden geldiğini ve başarıyı yakaladığını kaydederek, "Sheraton Ankara Oteli, Köseoğlu'nun liderliği altında 2017'de son 10 yılın en iyi yılını geçirdi. Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca otel, pazar payının alt kısmında yer almasına rağmen 2017 yılını ikinci sırada bitirdi." ifadesini kullandı.
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Marriott InternationalödülSheraton Ankara Oteli Genel MüdürüSinan KöseoğluYılın Genel Müdürü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5