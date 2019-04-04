Mart ayı dış ticaret rakamları açıklandı

ANKARA (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Mart ayında lider sektörümüz 2,9 milyar dolarla otomotiv oldu. Sektörü, 1,8 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1,7 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti." dedi.



Gülle, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla düzenlenen, mart ayı dış ticaret rakamları toplantısında yaptığı konuşmada, gelecek 4,5 yılda siyasi istikrardan güç alarak, Türkiye ekonomisinde ikinci ve üçüncü nesil reformlara ve ülkenin küresel rekabetteki konumunu güçlendirecek adımlara odaklanacaklarını söyledi.

Türkiye'nin küresel rekabetteki iddiasını perçinleyecek, yeni model ve politikalara imkan sağlanacak yeni bir döneme gireceklerini anlatan Gülle, ihracatçılar olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kazandırdığı imkan ve kabiliyetlerle Türkiye'nin refahı, büyümesi ve istihdamı adına, rekorları aynı azimle sürdüreceklerini ifade etti.

Gülle, mart ayı ihracatının, özel ticaret sistemine göre 15 milyar 488 milyon dolar olduğunu dile getirerek, "Genel ticaret sistemine göre ise 16 milyar 334 milyon dolarlık bir rakama ulaştık. Bildiğiniz gibi, geçen sene mart ayı tüm zamanların en başarılı mart ayı olmuştu. Küresel ticaretteki bunca zorluğa rağmen, ocak ve şubat aylarındaki yeni rekorlar sonrasında, mart ayı ihracatımızın performansını da korumayı başardık." diye konuştu.

Yıl genelinde de ihracatın performans çıtasını yukarıda tutmaya kararlı olduklarını vurgulayan Gülle, tüm imkanları bu konuda seferber ettiklerini kaydetti.

Gülle, genel ticaret sistemiyle 2018 yılının genelinde, 9 milyar dolarlık bir ihracat rakamını daha kayıt altına aldıklarına işaret ederek, "Mart ayının başında gerçekleştirdiğimiz lansman ile bavul ticaretini kayıt altına alacak önemli bir adım attık. Böylece bavul ticareti yöntemi ile ihracat yapan ancak ihracatçıların faydalandığı imkanlardan faydalanamayan ve sayıları neredeyse 7 bine ulaşan ihracatçılarımızın sorunu, çözüme kavuşmuş oldu." ifadesini kullandı.

Mart ayı ihracat verilerinin detaylarına da değinen Gülle, şöyle konuştu:

"Mart ayında lider sektörümüz 2,9 milyar dolarla otomotiv oldu. Sektörü, 1,8 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1,7 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti. İhracatını en çok artıran sektörlere baktığımızda savunma ve havacılık sektöründe artışın yüzde 95,5, gemi ve yat sektöründe yüzde 25,8, çimento ve toprak ürünleri sektörümüzde yüzde 18,9 olduğunu görüyoruz."

Gülle, mart ayında 221 ülke ve bölgeye ihracat yapıldığına dikkati çekerek, bu ülkelerin 111'inde ihracat artarken 27 ülkede artışın yüzde 100'ün üzerinde gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye'nin en büyük pazarı olan Avrupa Birliği'nin ihracattaki payının martta yüzde 48,9 olduğunu aktaran Gülle, "En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 3 ülke ise Almanya, Birleşik Krallık ve İtalya oldu." dedi.

- 47 il ihracatını arttırdı

Gülle, mart ayında 47 ilin ihracatını artırdığını belirterek, en çok ihracat gerçekleştiren ilin İstanbul, Bursa ve Kocaeli olduğunu bildirdi.

Mart ayında Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, ay boyunca 174 ülkeye ihracatta lira kullanıldığına işaret eden Gülle, toplam rakamın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49 artarak 4,8 milyar lira olduğunu kaydetti.

Gülle, miktar bazında bakıldığında ise mart ayında ihracatın, yüzde 23’e yakın bir artışla 12,8 milyon tona ulaştığını anlatarak, "Son olarak, mart ayında avro – dolar paritesinin etkisi negatif yönlü 617 milyon dolar olurken, yılın ilk 3 ayında pariteden kaynaklanan negatif etki 1,5 milyar dolar oldu." dedi.