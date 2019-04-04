Mart ayı ihracat rakamları açıklandı

İSTANBUL (AA) - Otomotiv endüstrisi, mart ayında 2 milyar 885 milyon 166 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 885 milyon 166 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisini 1 milyar 830 milyon 802 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 681 milyon 910 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Mart ayında en fazla ihracat artışı yüzde 95,5 ile savunma ve havacılık sanayii'nde gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 77,6'sını gerçekleştiren sanayi grubunda 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 0,3'lük azalışla 12 milyar 671 milyon 355 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 12'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 1,9 gerilemeyle 1 milyar 957 milyon 112 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,3 pay alan madencilikte ise yüzde 2,2 azalışla 368 milyon 546 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.





-En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti



Ülke verilerine bakıldığında ise en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık, İtalya,İspanya, ABD oldu.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2018-2019 mart ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 31 MART SON 12 AYLIK SEKTÖRLER 2018 2019 Değişim ('19/'18) Pay(19) (%) 2017 - 2018 2018 - 2019 Değişim ('19/'18) Pay(18) (%) I. TARIM 1.994.922 1.957.112 -1,9 12,0 21.760.049 22.604.550 3,9 12,7 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.318.316 1.245.810 -5,5 7,6 14.772.658 14.972.270 1,4 8,4 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 599.952 588.536 -1,9 3,6 6.348.621 6.712.939 5,7 3,8 Yaş Meyve ve Sebze 207.195 144.116 -30,4 0,9 2.359.539 2.191.043 -7,1 1,2 Meyve Sebze Mamulleri 141.218 128.247 -9,2 0,8 1.471.250 1.562.005 6,2 0,9 Kuru Meyve ve Mamulleri 114.735 118.767 3,5 0,7 1.309.337 1.403.652 7,2 0,8 Fındık ve Mamulleri 124.563 137.506 10,4 0,8 1.801.745 1.658.351 -8,0 0,9 Zeytin ve Zeytinyağı 47.251 35.139 -25,6 0,2 405.866 321.662 -20,7 0,2 Tütün 65.103 73.690 13,2 0,5 980.214 1.023.780 4,4 0,6 Süs Bitkileri ve Mam. 18.299 19.808 8,2 0,1 96.087 98.838 2,9 0,1 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 219.741 238.522 8,5 1,5 2.348.610 2.565.800 9,2 1,4 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 219.741 238.522 8,5 1,5 2.348.610 2.565.800 9,2 1,4 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 456.864 472.780 3,5 2,9 4.638.781 5.066.480 9,2 2,8 Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 456.864 472.780 3,5 2,9 4.638.781 5.066.480 9,2 2,8 II. SANAYİ 12.705.840 12.671.355 -0,3 77,6 125.496.069 137.314.923 9,4 77,0 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.171.881 1.114.308 -4,9 6,8 12.106.221 12.289.282 1,5 6,9 Tekstil ve Hammaddeleri 791.163 728.443 -7,9 4,5 8.278.132 8.317.917 0,5 4,7 Deri ve Deri Mamulleri 168.928 176.639 4,6 1,1 1.600.287 1.681.622 5,1 0,9 Halı 211.790 209.226 -1,2 1,3 2.227.801 2.289.742 2,8 1,3 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.560.060 1.830.802 17,4 11,2 16.119.221 18.174.182 12,7 10,2 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.560.060 1.830.802 17,4 11,2 16.119.221 18.174.182 12,7 10,2 C. SANAYİ MAMULLERİ 9.973.898 9.726.244 -2,5 59,5 97.270.627 106.851.460 9,8 59,9 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.678.469 1.681.910 0,2 10,3 17.484.877 17.638.390 0,9 9,9 Otomotiv Endüstrisi 3.144.072 2.885.166 -8,2 17,7 29.753.449 31.099.146 4,5 17,4 Gemi ve Yat 79.227 99.641 25,8 0,6 1.217.621 1.080.249 -11,3 0,6 Elektrik Elektronik 1.028.303 994.895 -3,2 6,1 10.950.281 11.310.732 3,3 6,3 Makine ve Aksamları 635.697 700.300 10,2 4,3 6.436.982 7.507.920 16,6 4,2 Demir ve Demir Dışı Metaller 752.662 713.064 -5,3 4,4 7.217.466 8.117.781 12,5 4,6 Çelik 1.287.266 1.318.708 2,4 8,1 12.034.370 15.685.023 30,3 8,8 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 266.845 317.383 18,9 1,9 2.780.062 3.108.130 11,8 1,7 Mücevher 522.430 299.611 -42,7 1,8 3.346.095 4.371.708 30,7 2,5 Savunma ve Havacılık Sanayii 147.927 289.225 95,5 1,8 1.775.371 2.266.808 27,7 1,3 İklimlendirme Sanayii 417.499 414.953 -0,6 2,5 4.159.853 4.545.627 9,3 2,5 Diğer Sanayi Ürünleri 13.501 11.388 -15,7 0,1 114.200 119.946 5,0 0,1 III. MADENCİLİK 376.898 368.546 -2,2 2,3 4.771.945 4.425.530 -7,3 2,5 Madencilik Ürünleri 376.898 368.546 -2,2 2,3 4.771.945 4.425.530 -7,3 2,5 T O P L A M (TİM*) 15.077.660 14.997.013 -0,5 91,8 152.028.063 164.345.003 8,1 92,2 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 475.827 490.802 3,1 3,0 8.292.309 4.735.865 -42,9 2,7 ÖZEL İHRACAT TOPLAMI 15.553.487 15.487.815 -0,4 94,8 160.320.371 169.080.868 5,5 94,8 Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 698.835 845.767 21,0 5,2 7.867.669 9.242.741 17,5 5,2 GENEL İHRACAT TOPLAMI 16.252.321 16.333.581 0,5 100,0 168.188.040 178.323.609 6,0 100,0



