Mart ayı işsizlik maaşı başvurularında son durum

TÜİK’in pazartesi günü açıkladığı işgücü verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 259 bin kişi artarak 4 milyon 668 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 3.9 puanlık artış ile yüzde 14.7 olarak gerçekleşti. Bu oran, 2009 yılından sonraki en yüksek ocak ayı işsizlik seviyesi oldu.



TÜİK ocak ayı işsizlik verisini henüz açıklarken, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), İşsizlik Sigortası Fonu’nun mart ayı verilerini yayımladı. Gelişmiş ekonomilerde işsizlik maaşı başvuruları, işsizlik verilerine ilişkin önemli bir öncü gösterge olarak kabul ediliyor. İŞKUR da aslında her ay işsizlik başvurularını yayımlıyor. Ancak bunları aylık olarak değil 2002 yılı mart ayından bu yanaki toplam rakam olarak açıkladığı için bu veri hak ettiği değeri görmüyor.



İŞKUR’un verilerilerine göre, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan işsizlik maaşı almak için başvuranların sayısı mart ayında 145 bin 123 kişi olarak gerçekleşirken, 80 bin 251 kişiye işsizlik maaşı bağlandı. İşsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı bu yılın ocak ayında 258 bin 539, şubat ayında 171 bin 938 kişi oldu. İşsizlik maaşı bağlananların sayısı ise ocakta 136 bin 101, şubatta 100 bin 38 kişi olarak gerçekleşti.



2019’un ocak-mart döneminde işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların toplam sayısı 575 bin 600, işsizlik maaşı bağlananların sayısı da 316 bin 390 kişi oldu.



2018’in ocak-mart döneminde ise 497 bin 81 kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulunurken, 247 bin 450 kişiye işsizlik maaşı bağlandı.



İşsizlik maaşı alanların 682 bin kişiyi aştı



Aylık bazda işsizlik maaşı alanların sayısında geçen yıl eylül ayında başlayan artış mart ayında da devam etti. 2018’in ağustos ayında 426 bin kişi işsizlik maaşı alırken, izleyen aylarda bu sayı her ay düzenli olarak arttı. Ocak ayında 654 bin, şubatta 677 bin olan işsizlik maaşı alanların sayısı mart ayında da 682 bin kişiye ulaştı.



36 bin kişi kısa çalışma ödeneği aldı



Kriz dolayısıyla üretimi geçici olarak durduran şirketlerin bu zor dönemi işçi çıkarmadan atlatabilmesi için kısa çalışma ödeneği koşullarında yapılan değişiklik etkisini göstermeye başladı. 2018 yılında aylık bazda en fazla 143 kişi olan kısa çalışma ödeneği alan işçi sayısı bu yıl rekor seviyelere çıktı. Kısa çalışma ödeneği alanların sayısı ocakta 26 bin 562, şubatta 36 bin 139, mart ayında da 35 bin 850 kişi oldu.



31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Eylül 2005’ten beri toplam 230 bin kişi kısa çalışma ödeneği alırken, son üç ayda ödenek bağlananların sayısı 48 bin 523 kişi oldu.



İşçilere bu kapsamda yapılan ödemelerdeki artış da dikkat çekti. 2018 sonuna kadar 213.9 milyon lira olan kısa çalışma ödeneği kapsamındaki toplam ödemeler, mart ayında 284.9 milyon liraya ulaştı. Üç ayda 71.4 milyon liralık ödeme yapıldı.



Kısa çalışma ödeneği, işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde en fazla üç aya kadar ödeniyor.



Ücret garanti fonu imdada yetişti



Konkordato ilan eden şirketlerin artması nedeniyle ücretlerini alamayan işçilerin imdadına Ücret Garanti Fonu yetişti. 30 Eylül 2018 tarihine kadar fondan yararlananların sayısı 75 bin 351 kişi iken, geçen yıl ekim ayından mart ayına kadar olan 6 aylık dönemde 34 bin 15 kişi, işverenin ödemediği ücretlerini fondan aldı. Ücret Garanti Fonu’nun kurulduğu 2005 yılından eylül ayına kadar toplam 194.3 milyon lira ödeme yapılırken, son 6 ayda yapılan ödeme tutarı 113.8 milyon liraya ulaştı.



İşsizlik fonu faiz gelirlerini yemeye başladı



İşsizlik fonundan işsizlik maaşı, kısa çalışma ödeneği ve ücret garanti fonu kapsamındaki ödemeler dışında aktif işgücü programları, işbaşı eğitim programları ile teşvik ve desteklere de para aktarılıyor.



2018 yılına kadar fonun faiz dışındaki gelirleri toplam giderlerini karşılayabilirken, 2018’de karşılayamaz hale geldiği için harcamalarda faiz gelirleri de kullanılmaya başlandı. Bu eğilim 2019’un ilk üç aylık döneminde de devam etti.



2017 yılında fonun faiz dışındaki gelirleri 16.8 milyar olurken, toplam giderleri 13.3 milyar lira olarak gerçekleşti. 2018 yılında ise fonun faiz dışı gelirleri 19.5 milyar lira olurken, giderler 23.7 milyar liraya ulaştı. Aradaki yaklaşık 4 milyar liralık fark faiz gelirlerinden karşılandı.



Bu yılın ilk üç aylık döneminde ise faiz dışı gelirler 5.4 milyar lira olurken, giderler 5.9 milyar lirayı buldu.