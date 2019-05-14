Mart ayı sanayi üretim endeksi verileri

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayi üretim endeksinin mart ayında yıllık yüzde 2,2'lik gerilemesine rağmen, aylık bazda toparlanmanın devam etmesini önemli bulduğunu bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı mart ayı sanayi üretim endeksi verilerini ve Kocaeli dış ticaret rakamlarını değerlendirdi.

Mart ayı sanayi üretim endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 azalırken, bir önceki aya göre yüzde 2,1 artığını vurgulayan Zeytinoğlu, sanayi üretiminde mart ayında yıllık bazda daralmanın hız kestiğini belirtti.

Aylık olarak ise toparlanmanın devam ettiğinini aktaran Zeytinoğlu, "Sanayi üretim endeksinin mart ayında yıllık yüzde 2,2'lik gerilemesine rağmen aylık bazda toparlanmanın devam etmesini önemli buluyoruz. Aylık bazda gerçekleşen yüzde 2,1'lik üretim artışında, imalat sanayiden yüzde 2,2, ara malları yüzde 2,7, sermaye malı üretiminden yüzde 3,4'lük katkı geldiğini görüyoruz. Nisan ayı ihracatını da göz önüne aldığımızda, aylık bazda artışların devam edeceğini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

- Kocaeli gümrüklerinde ihracatta artış, ithalatta gerileme

Zeytinoğlu, Kocaeli gümrüklerine göre, nisan ayında Kocaeli'den yapılan ihracatın 2,5 milyar dolar, ithalatın ise 3,5 milyar dolar olduğunu, geçen yılın nisan ayına göre Kocaeli gümrüklerinden yapılan ihracat yüzde 1,7 artarken, ithalatın yüzde 26,8 gerilediğini bildirdi.

Kocaeli dış ticaret rakamlarını değerlendiren Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"İlimiz ihracat artışının nisan ayında da devam ettiğini memnuniyetle görüyoruz. Nisanda Türkiye ihracatına yüzde 17,1 katkı sağladık. İlimiz ihracatında otomotiv sektörü bu ay da en fazla katkıyla öne çıktı. Nisan ayında ihracatımızda yüzde 44 paya sahip otomotiv sanayinin geçen yıla göre ihracatı yüzde 5,1 artarken, yine ilimizin önemli ikinci sektörü olan ve ihracatımızda yüzde 33 paya sahip kimya sektöründeki ihracatımız da geçen yılın yüzde 130 üzerinde gerçekleşti. Buradan ihracatçı tüm firmalarımızı kutluyoruz."



