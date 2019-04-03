Mart ayında 270 ürünün fiyatı arttı

Ekonomik krize paralel olarak enflasyon da artmaya devam ediyor. Enflasyonda mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 2,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,70 artış gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.



TÜİK verilerine göre aylık en yüksek artış yüzde 3,48’le sağlık grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,44, eğitimde yüzde 1,45, ulaştırmada yüzde 0,75, lokanta ve otellerde yüzde 0,67 artış gerçekleşti.



Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 0,29 ile haberleşme oldu



GIDA FİYATLARI EL YAKIYOR



Yıllık en fazla artış yüzde 29,77 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti.



TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 27,94, ev eşyası yüzde 26,98, eğlence ve kültür yüzde 20,08, sağlık yüzde 19,72 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarını oluşturdu.



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,28, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 0,31, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,15 artış gerçekleşti.



Mart 2019’da endekste kapsanan 418 maddeden 33’ünün ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 270 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 115 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.