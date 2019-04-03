Mart ayının zam şampiyonu çarliston biber

ANKARA (AA) - Tüketici fiyatları bazında martta bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 43,81 ile çarliston biberde oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında çarliston biberi, yüzde 36,04 ile sivri biber, yüzde 19,94 ile patlıcan izledi.

Martta fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 19,19 ile karnabahar, yüzde 16,06 ile portakal, yüzde 16,05 ile nar, yüzde 15,85 ile muz, yüzde 14,12 ile ilaçlar, yüzde 11,89 ile fındık içi ve yüzde 10,53 ile ayva sıralandı.

- En çok ıspanak ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 18,47 ile ıspanakta gerçekleşti. Bunu yüzde 18,30 ile maydanoz, yüzde 16,15 ile yeşil soğan, yüzde 12,91 ile salatalık, yüzde 9,53 ile yumurta, yüzde 6,92 ile erkek botu ve yüzde 5,61 ile erkek kazağı izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, martta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddelerBir önceki aya göre değişim oranıÇarliston biber43,81Sivri biber36,04Patlıcan19,94Karnabahar19,19Portakal16,06Nar16,05Muz15,85İlaçlar14,12Fındık içi11,89Ayva10,53Domates8,46Patates8,04Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar7,48Benzin6,22Traş malzemeleri5,34LPG dolum ücreti4,86Ayakkabı (erkek için)4,41Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar4,14Mazot4,06Tüp gaz3,84

Martta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddelerBir önceki aya göre değişim oranıŞehirlerarası otobüs ücreti-1,46Tahin-1,71Sosis-1,92Konserveler-1,95Cilt ve vücut ürünleri-2,26Otomobil (dizel)-2,44Kaban anorak tipi (çocuk için)-2,66Telefon yedek parçaları (SIM kart, batarya)-3,02Bilgisayar-3,48Erkek montu-3,67Test kitapları-3,70Kaban (kadın için)-4,60Çocuk kitapları-4,94Kazak (erkek için)-5,61Bot (erkek için)-6,92Yumurta-9,53Salatalık-12,91Yeşil soğan-16,15Maydanoz-18,30Ispanak-18,47