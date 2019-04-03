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MASFED'den "Yerli Otomobil Projesi"ne destek

- Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç: - "Bu milli davada biz de elimizi taşın altına koymaya hazırız" - "Yerel seçimlerin ardından ülkece ekonomiye odaklanma zamanımız geldi"

MASFED'den
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ANKARA (AA) - Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el otomotiv sektörü olarak Yerli Otomobil Projesi'ni büyük bir heyecanla desteklediklerini belirterek, "Bu milli davada biz de elimizi taşın altına koymaya hazırız." ifadesini kullandı.

Erkoç, yazılı açıklamasında, yerel seçimlerin geride kalmasıyla artık ekonominin ülkenin bir numaralı gündem maddesi olması gerektiğini bildirdi.

Seçimlerin Türkiye'nin demokratik olgunluğunu teyit ettiğini vurgulayan Erkoç, "Yerel seçimlerin ardından ülkece ekonomiye odaklanma zamanımız geldi. İnanıyorum ki her vatandaş, her kurum, kuruluş şimdi elini taşın altına koyacak, ekonomimizi düzlüğe çıkarmak için canla başla çalışacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci el otomotiv sektörü olarak Yerli Otomobil Projesi'ni büyük bir heyecanla desteklediklerine dikkati çeken Erkoç, şunları kaydetti:

"Yerli otomobil konusundaki çalışmaların hızlandırılması gerekiyor. Bu milli davada biz de elimizi taşın altına koymaya hazırız. Yerli otomobil için yapılan çalışmalar büyük önem taşıyor. Yerli Otomobil Projesi sayesinde birçok sektörde canlanma olacak."

Türkiye'de son yıllarda otomotiv sektörünün hızlı bir gelişim gösterdiğini anımsatan Erkoç, bu alanda ciddi bir teknolojik birikim, üretim kapasitesi ve önemli bir pazar büyüklüğü oluştuğunu belirtti.

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Aydın ErkoçMASFEDSeçimYerli Otomobil
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