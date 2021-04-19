Maskeyi de güvensiz yapmışlar

Hayatın her alanında güvenilirlik çalışması hızlandı. Bütün bakanlıklar vatandaşa güvensiz ürünler iletenlere karşı atağa geçti. Ticaret Bakanlığı bu konuda sıkın denetimlerini sürdürüyor. Tarım Bakanlığı da fırsatçı firmaları kamuouynu bildiriyor. Son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pandemiyi fırsata çevirip güvensiz üretim yapan 41 maske firmasını belirledi. Bunlardan 33 tanesini de Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden açıkladı. Belli standartlar göz önüne alınarak güvensizlik tespitinin yapıldığını belirten Bakanlık, "Haksız kazanç sağlayan firmaların takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronayla mücadelede gündelik hayatta en çok kullandığımız ürünlerden biri maske oldu. Ancak bazı fırsatçılar, sahte maske üreterek bir servet kazandı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise yapılan denetimler sonucunda 41 maske markasının güvensiz olduğu açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, pandemi sürecinde 335 kişisel koruyucu donanım denetlendi. Güvensizlik şüphesiyle numunesi alınan ürünler testlere gönderildi ve 41 maske markası güvensiz ürün olarak tespit edildi. Bunlardan 33 tanesini de Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden açıkladı. İşte bu markalar...
güvensiz maske markaları:
Safeguard 2313
Safeguard 2315 Model
Safeguard 2311 Model
Vip Mask FfP 1 V
Vip Mask Ffp2
Vip Mask Ffp V
Arizon
Arizon Kn 95
Kgt
Bozkurt-Bzk44 Ventilli
Bozkurt-Bzk44 Ventilsiz
Wogi
Wogi Ffp2 V
Dna
Ert Plus 300
Ert Plus 400
Ert Plus 200
Ertplus 100
Aytı
Hori
Temsan
Awon
Awon 1200
Awon 1402
Ares
Nez Mask
Emr Natural 1202 Ventilli
Emr Natural 1202 Ventilsiz
Mist
Lc Waikiki
Grup Helin
İkaz Ticaret
Self Inn