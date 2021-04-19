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Maskeyi de güvensiz yapmışlar

Bakanlık, 'güvensiz' olarak tespit edilen maske markalarını açıkladı. Bakanlık açıklamasında ürettikleri ürünlerle vatandaşın sağlığına kast eden ve haksız rekabete yol açanların takipçisi olmaya devam edileceği bildirildi.

Maskeyi de güvensiz yapmışlar
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Hayatın her alanında güvenilirlik çalışması hızlandı. Bütün bakanlıklar vatandaşa güvensiz ürünler iletenlere karşı atağa geçti. Ticaret Bakanlığı bu konuda sıkın denetimlerini sürdürüyor. Tarım Bakanlığı da fırsatçı firmaları kamuouynu bildiriyor. Son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pandemiyi fırsata çevirip güvensiz üretim yapan 41 maske firmasını belirledi. Bunlardan 33 tanesini de Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden açıkladı. Belli standartlar göz önüne alınarak güvensizlik tespitinin yapıldığını belirten Bakanlık, "Haksız kazanç sağlayan firmaların takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronayla mücadelede gündelik hayatta en çok kullandığımız ürünlerden biri maske oldu. Ancak bazı fırsatçılar, sahte maske üreterek bir servet kazandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise yapılan denetimler sonucunda 41 maske markasının güvensiz olduğu açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, pandemi sürecinde 335 kişisel koruyucu donanım denetlendi. Güvensizlik şüphesiyle numunesi alınan ürünler testlere gönderildi ve 41 maske markası güvensiz ürün olarak tespit edildi. Bunlardan 33 tanesini de Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden açıkladı. İşte bu markalar...

güvensiz maske markaları:

Safeguard 2313

Safeguard 2315 Model

Safeguard 2311 Model

Vip Mask FfP 1 V

Vip Mask Ffp2

Vip Mask Ffp V

Arizon

Arizon Kn 95

Kgt

Bozkurt-Bzk44 Ventilli

Bozkurt-Bzk44 Ventilsiz

Wogi

Wogi Ffp2 V

Dna

Ert Plus 300

Ert Plus 400

Ert Plus 200

Ertplus 100

Aytı

Hori

Temsan

Awon

Awon 1200

Awon 1402

Ares

Nez Mask

Emr Natural 1202 Ventilli

Emr Natural 1202 Ventilsiz

Mist

Lc Waikiki

Grup Helin

İkaz Ticaret

Self Inn

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Anahtar Kelimeler:
Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi
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